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Cumhuriyet Meclisi Avrupa Parlamentosu heyeti, Strazburg’ta temaslarda bulundu

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Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros’tan oluşan heyet, Avrupa Parlamentosu’nda bir dizi temasta bulundu.
Cumhuriyet Meclisi Avrupa Parlamentosu heyeti, Strazburg’ta temaslarda bulundu

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, heyet, ziyaret kapsamında Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ve çeşitli siyasi grupların temsilcileriyle görüşmeler yaptı.

Açıklamalarda, söz konusu görüşmelerde Kıbrıs Türk halkının etkisi altında kaldığı hak ihlalleri, mülkiyet krizi, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık konusu ve Schengen üyeliği konularının ele alındığı belirtildi.

Heyet, muhataplarına ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ve Kişisel Temsilcisi’nin Kıbrıs meselesine ilişkin yapıcı çözüm çabalarının, Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı girişimlerle olumsuz şekilde etkilendiğini de ifade etti.

Açıklamada, “Cumhuriyet Meclisi heyeti, Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplumla doğrudan temaslarının ve hak temelli taleplerinin dikkate alınmasının, Kıbrıs meselesinin kapsamlı ve adil çözümüne katkı sağlayacağına olan inancını bir kez daha vurguladı.” ifadesi kullanıldı.

 

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