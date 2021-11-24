Cumhuriyet Meclisi bütçeyi görüşmeye devam ediyor: Mahkemeler ve Kamu Hizmeti Komisyonu Bütçesi onaylandı!

Bütçe görüşmeleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi, Sağlık Bakanlığı Bütçesi, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi, Maliye Bakanlığı Bütçesi, Gelirler Bütçesinin görüşülmesi ve tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanması ile tamamlanacak.
Bütçe görüşmeleri öncesinde ivedilikle görüşülen Cumhuriyet Meclisi seçimlerin yenilenmesine ilişkin karar önerisi tezkeresi de okundu. Tezkere oy çokluğu ile kabul edildi.
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