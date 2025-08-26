Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplandı

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Komite, gündemindeki “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurul gündemine sevk etti.

Toplantıya davetli olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin katılımı ve Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy yer aldı.