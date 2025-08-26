  • BIST 11590.94
  • Altın 4446.6
  • Dolar 41.0244
  • Euro 47.8604
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplandı

» »
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplandı

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Komite, gündemindeki “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurul gündemine sevk etti.

Toplantıya davetli olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin katılımı ve Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sendikalar Başbakanlık önünde açıklama yaptı: Bir ülke düşünün şikayetçi olmayan hiçbir kesim yok26 Ağustos 2025 Salı 15:20
  • 2 kaçak daha yakalandı26 Ağustos 2025 Salı 15:16
  • Güney’de Yeni Geçiş Uygulaması: KKTC Kimlikleriyle Geçişe İzin Verilmiyor26 Ağustos 2025 Salı 15:13
  • Lapta’da kavgada vahim zarar: Bir kişi ağır yaralandı26 Ağustos 2025 Salı 10:36
  • İskele’de sahte emlak oyunu: 2 bin Sterlin dolandırdılar26 Ağustos 2025 Salı 10:35
  • Hamitköy’de uyuşturucu operasyonu: 28 gram hintkeneviri ele geçirildi26 Ağustos 2025 Salı 10:33
  • Ercan'da yaşamını yitirmişti... Ölüm nedeni belirlendi...26 Ağustos 2025 Salı 10:32
  • Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi 50. yılını kutluyor26 Ağustos 2025 Salı 10:27
  • Lefkoşa’ya bağlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi26 Ağustos 2025 Salı 10:25
  • Yılmaz: YDP MYK’nın gündeminde ‘hükümetten çekilme’ yok!25 Ağustos 2025 Pazartesi 18:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti