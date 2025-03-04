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Cumhuriyet Meclisi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi denetim gündemiyle toplandı.
Cumhuriyet Meclisi toplandı

Cumhuriyet Meclisi denetim gündemiyle toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 11.00’de başladı. Genel Kurul’un gündeminde milletvekillerinin güncel konularla ilgili konuşmaları var.

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