Cumhuriyet Meclisi toplandı

Cumhuriyet Meclisi denetim gündemiyle toplandı.
Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 11.00’de başladı. Genel Kurul’un gündeminde milletvekillerinin güncel konularla ilgili konuşmaları var.
Cumhuriyet Meclisi denetim gündemiyle toplandı.
Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 11.00’de başladı. Genel Kurul’un gündeminde milletvekillerinin güncel konularla ilgili konuşmaları var.
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