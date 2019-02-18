Cypfruvex, greyfrut bedellerini Cuma günü ödemeye başlayacak

Kıbrıs Meyve Sebze Cypfruvex İşletmecilik Ltd., 2018-2019 sezonunda aldığı greyfurt bedellerini Cuma günü ödemeye başlayacağını açıkladı.
Cypfruvex’ten yapılan açıklamada, şirketin 2018-2019 sezonunda üreticilerden aldığı greyfurt ürün bedellerinin kalan ödemeleri Cuma gününden itibaren ödemeye başlayacağı belirtildi.
Açıklamada, ürün bedeli olan üreticilerin kimlik kartlarıyla birlikte Ziraat Bankası şubelerine müracaat etmeleri istendi.
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