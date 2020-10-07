'Dağlık Karabağ'da ateşkes' görüşmeleri yarın Cenevre'de başlıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonlandırıp ateşkes sağlanması için ilk görüşmenin yarın Cenevre'de yapılacağını açıklarken, Türkiye'yi de çatışmalara "askeri anlamda dahil olmakla" suçladı.

Le Drian, Fransa Parlamentosu'nun Dış İlişkileri Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ikinci görüşmenin de 12 Ekim Pazartesi günü Moskova'da yapılacağını söyledi.

Görüşmelerin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde oluşturulan Minsk Grubu eş başkanı ülkeleri Fransa, Rusya ve ABD tarafından yapılacağı belirtildi.

"Yeni olan unsur, Türkiye'nin askeri olarak dahil olmuş olması"

Le Drian ayrıca Türkiye'yi Azerbaycan'ın yanında çatışmalara "askeri anlamda dahil olmakla" suçladı.

Le Drian, "Buradaki yeni olan unsur, Türkiye'nin askeri olarak dahil olmuş olması ve bu da çatışmanın uluslararası bir boyuta ulaşması riskini beraberinde getiriyor" dedi.