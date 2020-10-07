  • BIST 1.152
  • Altın 477,340
  • Dolar 7,8635
  • Euro 9,2550
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

'Dağlık Karabağ'da ateşkes' görüşmeleri yarın Cenevre'de başlıyor

» »
Görüşmeyi duyuran Fransa Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi "çatışmalara askeri anlamda dahil olmakla" suçladı
'Dağlık Karabağ'da ateşkes' görüşmeleri yarın Cenevre'de başlıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonlandırıp ateşkes sağlanması için ilk görüşmenin yarın Cenevre'de yapılacağını açıklarken, Türkiye'yi de çatışmalara "askeri anlamda dahil olmakla" suçladı.

 

Le Drian, Fransa Parlamentosu'nun Dış İlişkileri Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ikinci görüşmenin de 12 Ekim Pazartesi günü Moskova'da yapılacağını söyledi.

Görüşmelerin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde oluşturulan Minsk Grubu eş başkanı ülkeleri Fransa, Rusya ve ABD tarafından yapılacağı belirtildi.

"Yeni olan unsur, Türkiye'nin askeri olarak dahil olmuş olması"

Le Drian ayrıca Türkiye'yi Azerbaycan'ın yanında çatışmalara "askeri anlamda dahil olmakla" suçladı.

Le Drian, "Buradaki yeni olan unsur, Türkiye'nin askeri olarak dahil olmuş olması ve bu da çatışmanın uluslararası bir boyuta ulaşması riskini beraberinde getiriyor" dedi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aliyev doğruladı: Cebrail kenti işgalden kurtarılmıştır04 Ekim 2020 Pazar 17:42
  • Ermenistan: Operasyonu Türk askerler yönetiyor04 Ekim 2020 Pazar 17:36
  • Çin'de zincirleme trafik kazası:18 ölü04 Ekim 2020 Pazar 14:49
  • Koronavirüs: Hindistan, can kaybının 100 bini aştığı üçüncü ülke oldu03 Ekim 2020 Cumartesi 17:28
  • Rusya,ABD ve Fransa'dan ortak dağlık karabağ açıklaması01 Ekim 2020 Perşembe 18:16
  • Ermenistan’dan ‘Azerbaycan, Karabağ'a yönelik harekatın hava kontrolünü Türk Hava Kuvvetleri'ne devretti’ iddiası30 Eylül 2020 Çarşamba 18:49
  • Azerbaycan çatışmanın durması için şartını açıkladı30 Eylül 2020 Çarşamba 17:54
  • Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi30 Eylül 2020 Çarşamba 09:42
  • Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 11'e yükseldi29 Eylül 2020 Salı 18:54
  • Pakistan: “Keşmir'de Hindistan tarafından açılan ateş sonucu biri asker 2 kişi öldü”29 Eylül 2020 Salı 16:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti