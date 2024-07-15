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Dağyolu (Fota) yolu tamir ediliyor

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Dağyolu (Fota) köyü yolunun tamiri ve genişletilmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Salih Köroğlu Construction Ltd. arasında sözleşme imzalandı.
Dağyolu (Fota) yolu tamir ediliyor

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, yolun bir ay sonra yenilenmiş bir şekilde halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

Dağyolu (Fota) yolunun tamiratı için açılan ihalenin sonuçlanmasının ardından bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Salih Köroğlu Construction Ltd. direktörlerinden Gökay Köroğlu, sözleşmeye imza koydu.  

İmzalanan sözleşme uyarınca, yol tamiratı için ihaleyi 9 milyon TL artı KDV bedeli ile kazanan Salih Köroğlu Construction Ltd., çalışmalarına bu hafta başlayacak. Çalışmalar kapsamında mevcut asfalt sökülecek, yolun tahribata uğramış kısımları tamir edilecek, yol genişliği 4 metreye çıkarılacak ve yeni asfalt serimi yapılacak.

Çalışma, Pınarbaşı-Şirinevler yolu üzerinde bulunan Dağyolu kavşağından Dağyolu köy girişine kadar olan 3.2 kilometrelik bölümde yürütülecek.

 

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