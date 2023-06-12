Dakika dakika açıkladılar: İdeal cinsel ilişki süresi nasıl olmalı?

Yapılan bir araştırma, cinsel ilişkinin ne kadar sürmesi gerektiğine dair uzmanların fikirlerini gün ışığına çıkardı.

Seksin ne kadar sürmesi gerektiğini hiç merak ettiniz mi? Bazıları hızlı olanları tercih ederken, diğerleri uzun ön sevişmelerden ve yavaş, istikrarlı bir ilerlemeden hoşlanır.

Bir araştırmaya göre ise ortalama bir seks sadece 5.4 dakika sürüyor. Ama kadınların orgazma ulaşmak için gerçekte ne kadar süreye ihtiyacı var?



Daily Star’ın haberine göre, araştırmalar, erkeklerin daha kolay uyarıldığını ama kadınların uyarılmasının yaklaşık 20 dakika sürdüğünü gösteriyor.

Uzmanlar, her çiftin farklı olduğunu, bu yüzden tam “doğru” bir zaman olmadığına da değiniyor.

“HER ÇİFT FARKLIDIR”

Journal of Sexual Medicine’de yayınlanan bir araştırma, bir grup seks terapistine, seksin ne kadar sürmesi gerektiğini düşündüklerini sordu.

Uzmanlara, farklı zaman çerçevelerini “yeterli”, “çok kısa”, “çok uzun” ve “istenen” olarak sınıflandırmaları söylendi.

Ekip, 1-2 dakika süren seksi “çok kısa” olarak derecelendirdi. Ancak 10-30 dakika süren seksin de “çok uzun” olduğuna inanıyorlar.

Üç ila yedi dakikalık olanlar “yeterli” olarak görülürken, yedi ila on üç dakika arası da “arzu edilir” olarak kategorize edildi.

Nihayetinde, tüm uzmanlar ideal yakınlık süresinin çiftten çifte değişeceğini vurguladı.

Önemli olanın, partnerinizle ihtiyaçlarınız hakkında açık ve dürüst bir konuşma yapmak olduğunu söyleyen seks terapistleri, “bir çift olarak sizin için en iyi neyin işe yaradığını keşfedebilirsiniz” dedi.