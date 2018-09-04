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Dans 6. Kez Kanserle Mücadele Eden Çocuklara Umut Oldu

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Dance Base Art Studio, 11. Yılsonu gösterisini 6. kez Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına sahneledi.
Dans 6. Kez Kanserle Mücadele Eden Çocuklara Umut Oldu

Dance Base Art Studio, 11. Yılsonu gösterisini 6. kez Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına sahneledi.

8 Ağustos 2018, Çarşamba günü Yakındoğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Dance Base Show Pop Art 11etkinliği izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Farklı kesim ve yaşlardan birçok dans severin katıldığı etkinliğe, KKTC Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı ve değerli eşi Sayın Meral Akıncı da katılım gösterdi. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı gösteride yaptığı konuşmada, kanserden korunmak için alınması gereken önlemlerden bahsederken, bu bağlamda Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın yaptığı faaliyetleri yakından takip ettiğini ve her zaman takdir ettiğini de dile getirdi.

Muhteşem şovların sergilendiği etkinlikte, Dance Base Art Studio direktörü ve gecenin mimarı Sayın Ahu Karaderi de solo dans gösterisiyle izleyenleri adeta büyüledi. Geceye katılan Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Sayın Seda Selçuk Tanova da konuşma yaparak, vakıf üye çocuklarının her zaman yanında duran Ahu Karaderi’ye, tüm dansçılara ve bilet alarak katkı sağlayan tüm herkese teşekkürlerini iletti.

Geçtiğimiz hafta etkinlikten elde edilen geliri, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağışlayan Sayın Ahu Karaderi’ye, vakıf teşekkür plaketi takdim edilerek, kanserle mücadelede üye çocukların ve ailelerinin ellerinden tutarak umut oldukları için Dance Base Art Studio ailesine bir kez daha teşekkür edildi.

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