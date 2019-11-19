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DAÜ BİR-SEN'den Petrol-İş grevine destek

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DAÜ BİR-SEN'den Petrol-İş grevine destek
DAÜ BİR-SEN'den Petrol-İş grevine destek

BASIN DUYURUSU

DEV-İŞ Federasyonu’na bağlı Petrol-İş Sendikasının bir süreden beridir sürdürdüğü grevlerine olan desteğimizi belirtmek amacı ile 19 Kasım 2019 Salı günü yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte grev yerine ziyaret gerçekleştirdik.

Sendikanın tüm olumlu ve yapıcı yaklaşımlarının işveren tarafından karşılık bulmaması, emekli olan personelin yerine yeni istihdam yapılmaması, Kıbrıs Türk Petrollerinde varolan sendikanın saf dışı bırakılmaya çalışılması ve Toplu İş Sözleşmesi düzenin ortadan kaldırılmak istenmesi kabul edilebilir değildir.

Son dönemde sistematik olarak sendikalara ve Toplu İş Sözleşmesi düzenine yapılan saldırıları şiddetle kınar, bugün grevde olan DEV-İŞ Federasyonu’na bağlı Petrol-İş Sendikasının  Kıbrıs Türk Petrollerindeki haklı grevlerini selamlar, kendileri ile dayanışma içerisinde olduğumuzu tüm kamuoyu önünde duyururuz.

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