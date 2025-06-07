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DAÜ çalışanlarına prim desteği

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DAÜ çalışanlarına prim desteğiyle ilgili kararname Resmi Gazete’de yayımlandı
DAÜ çalışanlarına prim desteği

Yüksek enflasyon nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde istihdamın korunması amacıyla hazırlanan Yasa Gücünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararname, Mayıs–Aralık 2025 döneminde sigortalı çalışanların prim yükünün bir kısmının devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) çalışan sigortalılar için Mayıs 2025 - Aralık 2025 dönemini kapsayan sosyal sigorta prim desteğiyle ilgili Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararnamenin genel gerekçesinde, ülkede yaşanan yüksek enflasyon ortamının ekonomik yapıyı olumsuz etkilediği, DAÜ’nün de bu süreçte ödeme güçlüğü içine girdiği ifade edildi.

Bu kapsamda, üniversitede fiilen çalışan sigortalıların istihdamının korunması amacıyla sosyal sigorta primlerinin belirli bir oranının devlet tarafından karşılanması ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Söz konusu Kararname ile, 2025 yılı Mayıs-Aralık döneminde Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sosyal sigorta prim yükünün bir kısmının kamu kaynaklarıyla desteklenmesi hedefleniyor.

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