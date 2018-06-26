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DAÜ Eczacılık Fakültesi’nden el hijyenine farkındalık etkinliği

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, Dünya El Hijyeni Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.
DAÜ Eczacılık Fakültesi’nden el hijyenine farkındalık etkinliği

Proje kapsamında, Mikrobiyoloji alanında çalışma yapan ve tez konusu “Üniversite Öğrencileri Arasında El Hijyeni Farkındalığı” olan Ozioma Onyedikachukwu Ezeofor, arkadaşları ile birlikte hazırladığı broşürleri DAÜ’lü öğrencilere dağıttı. Ozioma, Merkezi Derslikler’in önüne kurduğu standında üniversite öğrencilerine elleri ovalayarak nasıl el hijyenini sağlayacaklarını gösterdi. Etkinlik, DAÜ’lü öğrenciler arasında oldukça renkli görüntülerin oluşmasına yol açtı. 

Bulaşıcı Hastalıkları Engelliyor
DAÜ Eczacılık Fakültesi tarafından el hijyenine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: “El hijyeni, elleri alkol bazlı antiseptik ürünlerle silerek (ovalayarak) veya sabun ile yıkayarak sağlanır. Bulaşıcı hastalıkların kişiler arasında yayılmasının önlemek için temiz ellere sahip olmak önemlidir. Eğer ellerinizi alkol bazlı antiseptik ürünlerle temizleyecekseniz en az 20-30 saniye boyunca elleri antiseptik ürün ile ovalamanız gerekmektedir. Bu süre, ellerinizi sabun ile yıkıyorsanız 40-60 saniye arasında olmalıdır. Her iki temizleme yönteminde de elin tüm bölgelerinin temizlendiğine dikkat edilmelidir. El hijyeni, bulaşıcı hastalıkların bireyden bireye veya yüzeyden bireye bulaşmasını engellemek için uygulanan yöntemler arasında en basit, en ucuz ve en etkili olan yöntemdir. Dünya El Hijyeni Günü’nde yapılması planlanan benzer etkinlinlerle ilerleyen yıllarda DAÜ öğrencileri arasında el hijyeninin önemi ve farkındalığının artırılması öngörülmektedir.”

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