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DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde 3 laboratuar açıldı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde üç yeni laboratuvar açıldı.
DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde 3 laboratuar açıldı

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, açılış nedeniyle düzenlene törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün kalite konusunda üzerine düşeni yaptığını belirterek, DAÜ’nün daha da ileriye gidebilmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Osam, DAÜ’nün içinde bulunulan coğrafyada yaşanan gelişmeleri takip ederek, anlayış ve birlik içinde etik değerlerle kalite normlarından ödün vermeden yola devam edeceğini vurguladı.

Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, söz konusu laboratuvarların DAÜ’nün kendi öz kaynakları ile yapıldığını belirterek, yeni laboratuvarlar ile DAÜ’nün başarılarını daha da ileriye taşıyacaklarına inandıklarını kaydetti. Özarslan, DAÜ’nün kalitesinin birçok kurum ve kuruluş tarafından tescillendiğine dikkat çekti.

Laboratuvarlar hakkında bilgi veren Fizik ve Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, laboratuvarların DAÜ’nün uluslararası yapısına ve kalitesine uygun, son teknolojik özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Fizik Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Okcan da, laboratuvarlardaki deney setleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

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