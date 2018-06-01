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DAÜ IEEE öğrenci kolu zihin kontrollü robot sistemi geliştirdi

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DAÜ IEEE öğrenci kolu zihin kontrollü robot sistemi geliştirdi
DAÜ IEEE öğrenci kolu zihin kontrollü robot sistemi geliştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE (Elektrik
ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) Öğrenci Kolu, uluslararası alanda önceden elde ettiği önemli
başarıların ardından, geliştirdikleri “Zihin Kontrollü Robot Sistemi” ile dünyanın en büyük robot
yarışması olan Robototex 2018 yarışmasına katılıyor. DAÜ IEEE Öğrenci Kolu 2017 yılında IEEE
Bölge 8 Hızlandırma Programı’na katılarak verdikleri eğitim ile DAÜ’yü temsil etmişti. Alexander
Graham Bell ve Thomas Edison gibi dönemin büyük bilim adamlarınca temeli atılmış olan ve 160
ülkede 430 binden fazla üyesi bulunan IEEE’nin DAÜ Öğrenci Kolu, gerçekleştirmiş oldukları
“Robotic Operating System – Robotik İşletim Sistemi” başlıklı eğitim organizasyonu ile ödül almıştı.
Bugüne kadar birçok seminer, eğitim, kariyer ve teknik gezi organizasyonları düzenleyen DAÜ IEEE
Öğrenci Kolu; Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’yu kapsayan IEEE Bölge 8 Hızlandırma Programı’na
katılarak verdikleri eğitim ile DAÜ’yü temsil ederek ve “Robotik İşletim Sistemi Eğitimi” ile
Üniversite Eğitim Kategorisi’nde Bölge 8 genelinde ikinci sırayı elde etmişti.


Zihin Kontrollü Robot Sistemi Geliştirildi
IEEE DAÜ Öğrenci Kolu Robot Takımı, DAÜ Rektörlüğü ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü’nden aldıkları destek ile Zihin Kontrollü Robot Sistemi geliştirdi. Ekip, Robotik İşletim
Sistemi üzerinde geliştirdikleri yazılım platformu sayesinde beyin sensöründen aldıkları sinyalleri
analiz ederek farklı fonksiyonları kontrol edebilecek bir altyapı oluşturarak birçok farklı işlevi
gerçekleştirebilecek bir kabiliyete ulaşıp insansı bir Robot Platformu olan NAO Robotunun
kontrolünü sağladı. Geliştirilen sistem ile farklı beyin fonksiyonları sırasında oluşan elektriksel beyin
dalgaları bir sensör aracılığıyla algılanarak Sayısal Sinyal İşleme yöntemleri ile kodlandıktan sonra
Yapay Zeka algoritmaları ile sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma süreci sonrasında, farklı
fonksiyonlara denk gelen elektriksel karar sinyallerin kablosuz olarak aktarılması ile robot üzerinde
istenilen hareketlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. IEEE DAÜ Öğrenci Kolu Robot Takımı Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı ziyaret ederek geliştirdikleri Zihin Kontrollü Robot Sistemi Projesi’nin daha da geliştirilmesi ve bu alanda dünyanın en büyük robot yarışması olan Robotex 2018’e katılım için destek istedi.

Robotex’te Yarışacak
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret eden IEEE DAÜ ekibinin bu projesi, Prof.
Dr. Osam tarafından çok beğenildi. Söz konusu ziyarette, DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı ile Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş de
hazır bulundu. Prof. Dr. Osam, ekibin 2018 yılının Kasım ayında düzenlenecek olan ve dünyanın en
büyük robot yarışması olma özelliğini taşıyan Robotex 2018’in Zihin Kontrol Kategorisi’nde
yarışması için tam destek sağlayacağını belirtti. Prof. Dr. Osam, aynı zamanda gelecekteki diğer
 

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