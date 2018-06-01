DAÜ IEEE öğrenci kolu zihin kontrollü robot sistemi geliştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE (Elektrik

ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) Öğrenci Kolu, uluslararası alanda önceden elde ettiği önemli

başarıların ardından, geliştirdikleri “Zihin Kontrollü Robot Sistemi” ile dünyanın en büyük robot

yarışması olan Robototex 2018 yarışmasına katılıyor. DAÜ IEEE Öğrenci Kolu 2017 yılında IEEE

Bölge 8 Hızlandırma Programı’na katılarak verdikleri eğitim ile DAÜ’yü temsil etmişti. Alexander

Graham Bell ve Thomas Edison gibi dönemin büyük bilim adamlarınca temeli atılmış olan ve 160

ülkede 430 binden fazla üyesi bulunan IEEE’nin DAÜ Öğrenci Kolu, gerçekleştirmiş oldukları

“Robotic Operating System – Robotik İşletim Sistemi” başlıklı eğitim organizasyonu ile ödül almıştı.

Bugüne kadar birçok seminer, eğitim, kariyer ve teknik gezi organizasyonları düzenleyen DAÜ IEEE

Öğrenci Kolu; Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’yu kapsayan IEEE Bölge 8 Hızlandırma Programı’na

katılarak verdikleri eğitim ile DAÜ’yü temsil ederek ve “Robotik İşletim Sistemi Eğitimi” ile

Üniversite Eğitim Kategorisi’nde Bölge 8 genelinde ikinci sırayı elde etmişti.



Zihin Kontrollü Robot Sistemi Geliştirildi

IEEE DAÜ Öğrenci Kolu Robot Takımı, DAÜ Rektörlüğü ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Bölümü’nden aldıkları destek ile Zihin Kontrollü Robot Sistemi geliştirdi. Ekip, Robotik İşletim

Sistemi üzerinde geliştirdikleri yazılım platformu sayesinde beyin sensöründen aldıkları sinyalleri

analiz ederek farklı fonksiyonları kontrol edebilecek bir altyapı oluşturarak birçok farklı işlevi

gerçekleştirebilecek bir kabiliyete ulaşıp insansı bir Robot Platformu olan NAO Robotunun

kontrolünü sağladı. Geliştirilen sistem ile farklı beyin fonksiyonları sırasında oluşan elektriksel beyin

dalgaları bir sensör aracılığıyla algılanarak Sayısal Sinyal İşleme yöntemleri ile kodlandıktan sonra

Yapay Zeka algoritmaları ile sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma süreci sonrasında, farklı

fonksiyonlara denk gelen elektriksel karar sinyallerin kablosuz olarak aktarılması ile robot üzerinde

istenilen hareketlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. IEEE DAÜ Öğrenci Kolu Robot Takımı Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı ziyaret ederek geliştirdikleri Zihin Kontrollü Robot Sistemi Projesi’nin daha da geliştirilmesi ve bu alanda dünyanın en büyük robot yarışması olan Robotex 2018’e katılım için destek istedi.



Robotex’te Yarışacak

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret eden IEEE DAÜ ekibinin bu projesi, Prof.

Dr. Osam tarafından çok beğenildi. Söz konusu ziyarette, DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör

Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı ile Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş de

hazır bulundu. Prof. Dr. Osam, ekibin 2018 yılının Kasım ayında düzenlenecek olan ve dünyanın en

büyük robot yarışması olma özelliğini taşıyan Robotex 2018’in Zihin Kontrol Kategorisi’nde

yarışması için tam destek sağlayacağını belirtti. Prof. Dr. Osam, aynı zamanda gelecekteki diğer

