DAÜ İletişim Fakültesi’nden Büyük Başarı: Prestijli Ödül Kazanıldı!

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NE PRESTİJLİ ÖDÜL

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen 34. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda önemli bir başarıya imza attı. 20 Şubat 2025 Perşembe günü, saat 17.00’de, Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirilen ödül töreninde, DAÜ İletişim Fakültesi öğrencisi Hatice Melisa Santürk, İnternet Yayıncılığı dalında üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Ödül törenine DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, Proje Danışmanı İbrahim Emre Sügel ve ödül sahibi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Çift Anadal Programı öğrencisi Hatice Melisa Santürk katıldı.

Santürk, yarışmaya çevresel farkındalık yaratma amacıyla hayata geçirdiği “Ekolojik Yankılar” adlı web sitesiyle katıldı. Kazandığı ödülden duyduğu mutluluğu dile getiren Santürk, “Bu ödül benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Bana destek olan değerli hocalarım İbrahim Emre Sügel ve Prof. Dr. Metin Ersoy başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Üretmekten, araştırmaktan ve paylaşmaktan asla vazgeçmemek dileğiyle” dedi.

“İyi ki DAÜ!”

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersoy ise ödülün ardından yaptığı açıklamada, “Melisa’mız Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda DAÜ İletişim Fakültesi’ne İnternet Yayıncılığı alanında ödül kazandırdı. Bu güzel geceyi bize yaşatan Melisa’mıza teşekkürler. İyi ki DAÜ!” ifadelerini kullandı.

Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması

Her yıl düzenlenen Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması, Türkiye’nin en prestijli genç iletişimciler yarışmalarından biri olup, üniversite öğrencilerinin medya alanındaki yeteneklerini sergilemelerine olanak tanımaktadır. Yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya dallarında verilen ödüllerle genç iletişimcileri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.