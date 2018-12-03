DAÜ Rektörlüğü’nden emirname açıklaması!

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü tarafından son günlerde gündemde olan İmar Planı ve Emirname konularında bir açıklamada bulunuldu. Rektörlük’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) topluma katkıya verdiği önem ve planlı gelişmenin kentlerin yaşam kalitesi ve yaşanabilirliği açısından öneminin bilinci ile, planlama ve kentsel tasarım konularında, ilgili Bakanlıklar ve Belediyelerden talep/davet gelmesi durumunda her türlü katkıyı koymayı görev bilmektedir.

Bu bağlamda Lefkoşa İmar Planı, Gazimağusa Sur-içi Canlandırma Planı, Ülkesel Fizik Plan, Yeni Boğaziçi, Mehmetçik ve Geçitkale köyleri Cittaslow (Sakin Şehir) çalışmaları, katkıda bulunulmuş olan çalışmalardan yalnızca bir kısmıdır.

Bugünlerde gündemde olan Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı çalışmaları kapsamında, İmar Planı alanı içindeki 23 köyde mevcut durum belirleme çalışması Üniversitemiz Mimarlık Bölümü ve Şehir Planlama Dairesi ortaklığında yürütülmüş olup tamamlanma aşamasındadır. Bir sonraki aşamada, plan kararlarının alınması ve halkın katılımı süreçlerinde de gereken katkı ve destek verilecektir.

İmar Yasası uyarınca Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı yürürlüğe girinceye kadar KAMU YARARI göz önünde bulundurularak, gelişme baskılarını kontrol etmek, gelişmenin sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış olan Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi Bölgesi Emirnamesi’nin (taslak) geçtiğimiz günlerde çok sert tartışmalara neden olmasını, ardından medyada bilimsel ve yasal gerçekliklerle ilişkisi olmayan birçok yorumun yapılmasını üzüntü ve kaygı ile izliyoruz.

İmar Planları hazırlanması sürecinde Emirname çerçevesinde ortaya çıkan bu tartışma ortamı, planlı gelişme gelenek ve görgüsünün, planlamaya ilişkin gerekli altyapısının bugüne dek sağlanamamış olması; ülkemizde şimdiye dek Emirnamelerin amacını aşarak uzun yıllar neredeyse İmar Planı yerine yürürlükte kalması sonucunda ortaya çıkan güvensizlik neticesinde oluşmaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, İmar Yasası’nda bir ara dönem planlama aracı olarak yer alan Emirname’nin tanımına ve amacına uygun olarak sadeleştirilip yeniden düzenlenerek bir an önce yasallaşması, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın en geç bir yıl içinde yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkmasının en uygun seçenek olduğuna inanmaktayız. Bunun yanı sıra, Planlama Sistemi’ndeki eksik ve aksaklıkların zaman kaybedilmeden giderilmesi, planlama süreçlerinin tepki değil, destek görmesine yardımcı olacaktır. Kaynakları kıt bir ada ülkesi olarak planlı gelişmenin sağlanması, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin, her kesimin hem hakkı hem de önceliği olmalıdır. Doğu Akdeniz Üniversitesi bu yolda her türlü katkıyı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edecektir.”