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DAÜ-Sem eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) gerçekleştirdiği Genel İngilizce ve Yunanca Kursları kapsamında katılımcılara sertifikalarını geçtiğimiz günlerdeDAÜ-SEM’de düzenlenen bir törenletakdim etti.
DAÜ-Sem eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) gerçekleştirdiği Genel İngilizce ve Yunanca Kursları kapsamında katılımcılara sertifikalarını geçtiğimiz günlerde DAÜ-SEM’de düzenlenen bir törenletakdim etti.

Katılımcılara, Genel İngilizce Kursu eğitmeni Müsteyde Akhisar tarafından 4 Eylül 2018 – 24 Ocak 2019 tarihleri arasında toplam 60 saatlik eğitim verilmiştir. Eğitimler sonucunda başarılı olan 11 katılımcı sertifika almaya hak kazanmıştır.Yunanca Kursu ise eğitmen Suna Aşık tarafından 6 Kasım 2018 – 22 Ocak 2019 tarihleri arasında 40 saat olarak verilmiştir. Başarılı olan 7 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır.

İki kursun da sertifikaları DAÜ-SEM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sıtkiye Kamalı Kuter tarafından takdim edilmiştir. Başarı sertifikası almaya hak kazanan toplam 18 kişi, başarılı olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, eğitimlerin çok iyi geçtiğini ifade ettiler.

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