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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Skolyoz Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulundu

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Yurt, skolyoz farkındalık ayı kapsamında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Yurt yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Skolyoz Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulundu

“Haziran ayı, dünya genelinde skolyoz konusunda farkındalığı artırmak amacıyla "Skolyoz Farkındalık Ayı" olarak kabul edilmektedir. Özellikle büyüme çağındaki çocuk ve ergenleri etkileyen skolyoz, omurganın yana doğru eğrilmesi ve kendi etrafında dönmesi ile karakterize üç boyutlu bir omurga deformitesidir.

Skolyoz çoğu zaman ağrıya neden olmadığı için erken dönemde fark edilmeyebilir. Ancak tedavi edilmediğinde eğrilik ilerleyebilir, duruş bozukluklarına, estetik kaygılara, fiziksel fonksiyonlarda azalmaya ve ileri vakalarda solunum problemlerine yol açabilir. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşımaktadır.

Ailelerin özellikle 10-18 yaş arasındaki çocuklarında omuz seviyelerinde eşitsizlik, kürek kemiklerinden birinin daha belirgin görünmesi, bel kıvrımlarında asimetri veya öne eğilme sırasında sırtta çıkıntı fark etmeleri durumunda bir sağlık profesyoneline başvurmaları önerilmektedir. Basit bir fiziksel muayene ile skolyozun erken belirtileri tespit edilebilir. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde tez çalışması olarak 2023 yılında yürüttüğümüz bir çalışmada Gazimağusa Bölgesi ortaokullarında her 100 öğrenciden 5’inde skolyoz varlığı saptanmıştır.

Günümüzde skolyoz tedavisinde fizyoterapi önemli bir yere sahiptir. Özellikle erken dönemde başlanan, kişiye özel planlanan ve bilimsel temellere dayanan skolyoza özgü egzersiz programları, eğriliğin ilerlemesini yavaşlatmaya veya kontrol altına almaya yardımcı olabilmektedir. Fizyoterapistler tarafından uygulanan bu yaklaşımlar, omurga hizalanmasını desteklerken bireyin duruşunu, kas kuvvetini, solunum kapasitesini ve yaşam kalitesini geliştirmeyi hedeflemektedir. DAÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde faaliyet gösteren Protez Ortez ve Biyomekanik Merkezi’nde tanı almış bireylerin skolyoza özgü egzersiz tedavileri ve gerekli durumlarda korse uygulamaları alanında uzman akademisyenlerimiz tarafından uzun yıllardır yürütülmektedir.

Toplumda yaygın olarak düşünülenin aksine, skolyoz tanısı alan her bireyin ameliyat olması gerekmez. Erken tanı ve uygun konservatif tedavi yöntemleri sayesinde birçok çocuk ve genç, günlük yaşamına aktif bir şekilde devam edebilmektedir.

Haziran Ayı Skolyoz Farkındalık Ayı kapsamında aileleri, öğretmenleri ve sağlık çalışanlarını skolyoz belirtileri konusunda bilinçli olmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki skolyozda erken farkındalık, erken tanı; erken tanı ise daha etkili tedavi ve daha sağlıklı bir gelecek anlamına gelmektedir.

Omurganızı ihmal etmeyin, duruşunuza dikkat edin, skolyozu erken fark edin!”

 

 

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