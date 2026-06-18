DAÜ, QS Dünya Üniversite Sıralaması'nda ülkede 1, dünyada 691'inci

Doğu Akdeniz Üniversitesi, QS Dünya Üniversiteler Sıralaması 2027’de 1.504 üniversite arasında 691’inci sıraya yerleşerek KKTC’nin en iyi üniversitesi oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilk üniversitesi olma gururunu taşıyan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), güçlü akademik kadrosu ve üstün bilimsel araştırma kabiliyetiyle birbirinden farklı ve kaliteli dünya üniversite sıralamalarındaki güçlü ve saygın konumunu her geçen gün ileriye taşıyarak ülkemizde ilklerin üniversitesi olmayı sürdürüyor.

18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 02.01’de açıklanan sonuçlara göre DAÜ, 100’ün üzerinde ülkeden 1.504 üniversitenin yer aldığı listede 691’inci sırada değerlendirilerek bu yıl da KKTC’nin en iyi üniversitesi olma başarısına imza attı.

DAÜ, dünyada sıralamaya alınan üniversitelerin yüzde 54,1’ini geride bırakırken, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nden listeye giren 28 üniversite arasında 10’uncu sırayı elde etti.

DAÜ bilimsel makalelere aldığı atıflarla öne çıktı

İngiltere merkezli QS tarafından yayınlanan Dünya Üniversiteler Sıralaması 2027, bilgi ve analitik alanlarında küresel lider kuruluşlar arasında bulunan Elsevier ortaklığıyla toplanan 21 milyon akademik makale ve bu makalelerin aldığı 222 milyon atıf verisi sonucunda belirlendi.

QS Dünya Üniversiteler Sıralaması 2027’ye üst sıralardan giren ve uluslararası kimliğiyle dünyada dikkat çeken üniversiteler arasında yer alan DAÜ, Uluslararası Öğrenci Oranı alanında geçtiğimiz yıla göre 6 sıra yükselerek dünyada 13’üncü sıraya ulaştı.

Mezunlarının iş bulma oranı alanında 5 sıra yükselen DAÜ, bu kategoride dünyada 310’uncu sırada bulunuyor. DAÜ’nün en yüksek puan aldığı alanlar ise 100 üzerinden 100 puan ile Uluslararası Öğrenci Oranı, 100 üzerinden 86,5 ile Uluslararası Akademisyen Oranı ve 100 üzerinden 61,5 ile Uluslararası Araştırma Ağı olarak öne çıkıyor.

"DAÜ, KKTC'Yİ DÜNYADA GURURLA TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEK"

Başarıya ilişkin açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün QS Dünya Üniversiteler Sıralaması 2027’de KKTC’nin en iyi üniversitesi olma başarısını sürdürmesinden dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti.

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün yalnızca KKTC’de değil, bulunduğu coğrafyada ve uluslararası yükseköğretim alanında da güçlü bir temsiliyete sahip olduğunu vurguladı.

“100’ün üzerinde ülkeden üniversitelerin değerlendirildiği böylesine kapsamlı bir sıralamada 691’inci sırada yer almamız, üniversitemizin uluslararası akademik rekabetteki güçlü konumunu açıkça göstermektedir” diyen Kılıç, DAÜ’nün uluslararası öğrenci oranında 13’üncülüğe yükselmesinin çok kültürlü yapının ve küresel vizyonun bir sonucu olduğunu ifade etti.

Uluslararası akademisyen oranı ve uluslararası araştırma ağı gibi alanlarda elde edilen puanların da önemli bir başarı olduğuna dikkat çeken Kılıç, mezunların istihdam edilebilirliği ve uluslararası görünürlüğün de DAÜ diplomasının değerini ortaya koyduğunu söyledi.

Kılıç, bu başarıda akademik ve idari personelin, öğrencilerin ve mezunların büyük katkısı bulunduğunu belirterek, DAÜ’nün KKTC’yi dünya yükseköğretim alanında en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini kaydetti.