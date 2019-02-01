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DAÜ-Sem Lefkoşa’da sertifika töreni düzenledi

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Sertifika töreninde konuşma gerçekleştiren DAÜ-SEM Başkan Yardımcısıve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Orhan Korhan, DAÜ’nün Gazimağusa dışına açılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, eğitimin sadece kampüs içerisinde kalmaması gerektiğini belirtti.
DAÜ-Sem Lefkoşa’da sertifika töreni düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi(DAÜ-SEM) 2018 yılı içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Enformasyon Dairesi, K.T. Süt Endüstrisi Kurumu ve Kayıp Şahıslar Komitesiçalışanlarına verdiğihizmet içi eğitimler kapsamındasertifika töreni düzenledi. Katılımcılara sertifikaları 29 Ocak 2019 Salı günü, saat 15:00’te Lefkoşa’nın Arabahmet Mahallesi’nde bulunan ve aynı zamanda Lefkoşa Yüksek Lisans derslerinin de verildiği Notre Dame de Tyre’de (Ermeni Apostolik Kilisesi)düzenlenen tören ile takdim edildi.

Sertifika töreninde konuşma gerçekleştiren DAÜ-SEM Başkan Yardımcısıve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Orhan Korhan, DAÜ’nün Gazimağusa dışına açılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, eğitimin sadece kampüs içerisinde kalmaması gerektiğini belirtti. DAÜ’nün bir parçası olan DAÜ-SEM’in düzenlediği tüm eğitimlerin toplumun tüm kesimlerine yansımasını sağlamak amacında olduğunu dile getiren Doç. Dr. Korhan, bu anlamda da DAÜ-SEM’in bu misyonu devam ettirmekte olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Korhan, DAÜ-SEM’in Türkiye Sürekli Eğitim Merkezleri Birliğive Avrupa Sürekli Eğitim Merkezleri Birliği’ne üye olan KKTC’deki tek kurum olduğuna da vurgu yaptı.

Uzman Yeşim Kapsıl Çırak ve Uzman Özlem Görkan Evre tarafındanK.T. Süt Endüstrisi Kurumu çalışanlarına30 saatlik, Word ve Excel (seçilmiş konularla) Kursu,Öğretim Görevlisi Kamyar Fuladlu tarafından Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarına 24 saatlik “Coğrafi Bilgi Sistemleri” Kursu,Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Türksoy “Etkili İletişim Becerileri”, Uzman Şevket Serkan Şen “İkna ve Algı Yönetimi” ve Doç. Dr. Metin Ersoy ise “Basın Dili Kullanımı” konularında KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Enformasyon Dairesi çalışanlarına 3’er saatlik eğitim seminerleri vermiştir. Eğitimler sonucunda toplamda 37 çalışan sertifika almaya hak kazanmıştır.

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