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DAÜ-SEN'den Rektörlük Önünde Protesto: Maaş Kesintilerine ve Gecikmelere Tepki

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DAÜ-SEN'den Rektörlük Önünde Protesto: Maaş Kesintilerine ve Gecikmelere Tepki
DAÜ-SEN'den Rektörlük Önünde Protesto: Maaş Kesintilerine ve Gecikmelere Tepki

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), üniversite yönetiminin yasalara ve toplu iş sözleşmesine aykırı uygulamaları nedeniyle bugün (2 Mayıs 2025) saat 14:30'da Rektörlük önünde protesto eylemi gerçekleştirecek.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Sigortalar Yasası ve DAÜ mevzuatına göre gönüllülük esasına ve kişisel başvuruya bağlı olan emeklilik statüsüne geçiş başvurusunda bulunmayan öğretim üyelerinin net maaşlarından, 30 Nisan 2025 tarihinde, yasalara aykırı bir şekilde yüzde 50 oranında kesinti yapıldı.

Ayrıca, kısmi zamanlı öğretim üyelerinin maaşlarının da yine aynı tarihte, mevzuata aykırı olarak zamanında ödenmediği belirtildi.

Bu uygulamalara tepki gösteren DAÜ-SEN, söz konusu maaş kesintileri ve ödeme gecikmeleri nedeniyle bugün yapılacak protesto eylemi kapsamında Rektörlük ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’na siyah çelenk bırakacağını duyurdu.

DAÜ-SEN, tüm basın mensuplarını ve kamuoyunu protestoya destek vermeye çağırdı.

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