DAÜ-SEN’den siyasi partilere ziyaret

DAÜ-SEN Yürütme Kurulu’ndan bir ekip, 3 muhalefet partisini ziyaret ederek, yükseköğretimdeki genel durumu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin sürdürebilir mali yapısı açısından gelinen aşamayı değerlendiren raporunu sundu.

DAÜ-SEN ziyaret ekibinde Başkan Ercan Hoşkara, Genel Sekreter Hamit Caner, Dışilişkiler Sekreteri Yeşim Dede ve Örgüt ve Sosyal İşler Sekreteri Mustafa Rıza yer aldı.

Görüşmelerde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Erkut Şahali, Halkın Partisi’nde Genel Başkan Kudret Özersay, Genel Başkan Yardımcısı Çağın Çağatay Karataş, Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Kendir ve eğitimden sorumlu MYK üyesi Duygu Uzun, Toplumcu Demokrasi Partisi’nde ise Genel Başkan Zeki Çeler ve eğitim komitesi başkanı Ahmet Karahan yer aldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi’ni ziyaret eden DAÜ-SEN ekibi, görüşmede, yükseköğretimde stratejik plan, yükseköğretimde nitelik ve uluslararası derecelendirme ve sıralama listelerinde yer alan Kıbrıs üniversiteleri, Dünya’da ve Kıbrıs’ta yükseköğretimde öğrenci başına düşen gider miktarı, DAÜ’de ve diğer üniversitelerdeki öğretim ücretleri, kamuoyu yükseköğretim algı anketi alt başlıklarını içeren “Yükseköğretim ve DAÜ Bilgilendirmesi” başlıklı bilgilendirme raporunu sunarken, diğer taraftan da görüş alışverişinde bulundu.

İşte DAÜ-SEN’in hazırladığı raporun içeriğinde yer alan önemli noktalar;

“YÜKSEKÖĞRETİMDE NİTELİK TARTIŞMA KONUSU HALİNE GELDİ

Yükseköğretim alanında Kuzey Kıbrıs’ta YÖDAK onaylı 23 üniversitenin bulunduğunu ifade eden sendika, bu üniversitelerin niteliğinin ciddi bir tartışma konusu haline geldiğini belirtti. Özellikle bu tartışmanın içerisinde sahte diploma, kolay diploma, değersizleşen eğitim ve kaçak öğrencilerin de olduğunun altını çizen sendika, bu sorunların ciddi bir çalışma ile çözülmemesinin tüm yükseköğretim alanını tehdit ettiğine dikkat çekti.

“DAÜ HER ZAMAN ÖNDER OLMUŞTUR”

Kalitede uluslararası standartlara uyma anlamında bir devlet üniversitesi olarak DAÜ’nün, Kuzey Kıbrıs’ta her zaman ilk ve önder olduğunu ifade eden sendika, “DAÜ hem dünya sıralamalarında yer almış hem de bir çok program için uluslararası akreditasyon almıştır” dedi. Bu konuda birçok bilgi paylaşan sendika, özellikle Times Higher Education listesine Kuzey Kıbrıs’tan ilk giren üniversitenin DAÜ olduğunu, 2025 yılına gelindiğinde bu listede DAÜ ile beraber adanın kuzeyinden sadece 3 üniversitenin bulunduğunu dile getirdi.

“DAÜ AKADEMİK ANLAMDA TARTIŞMASIZ KUZEY KIBRIS’IN LİDERİDİR”

Rapordaki verilerde de görüldüğü üzere, DAÜ’nün akademik anlamda tartışmasız Kuzey Kıbrıs’ın lideri ve güneydeki üniversitelerle yarışabilecek durumda olduğunu ifade eden sendika, maalesef bu aşamadaki bir üniversitenin mali ve idari açıdan iyi yönetilmediğini belirtti.

“DAÜ YÖNETİMİNİN BECERİSİNDE OLAN KONULARDA DOĞRU İŞLER YAPILMIYOR”

Ortaya çıkan olumsuz mali tabloyu düzeltebilmek içim 4 Nisan 2024 tarihinde hükümet, DAÜ yöntemi ve DAÜ’de örgütlü 3 sendika arasında DAÜ’yü sürdürülebilir mali yapıya kavuşturmak adına 4 yıllık bir protokol imzalandığını hatırlatan sendika, aradan geçen 15 aylık sürede giderlerin kısılmasıyla ilgili hedeflerin %90’ının gerçekleşmiş durumda olduğu bilgisini paylaştı. Bu gerçekleşme ile birlikte 2025 yılı giderlerinde yaklaşık 900 milyon Türk Lirası değerinde azalma olduğuna dikkat çeken sendika, buna rağmen yönetim becerilerine bağlı olan gelirlerin artırılması konusunda başarı elde edilemediğine vurgu yaptı, “aksine gelirler oransal olarak azalmaya devam etmektedir” dedi. Bir taraftan devlet katkısı, diğer taraftan maaş kesintisi, yeni istihdam yapmama ve verimlilik çalışmalarıyla bütçe dengesinde olumlu katkılar sağlandığını ifade eden sendika, “maalesef DAÜ yönetimi tarihte görülmemiş bir şekilde, hiçbir başarı ve kriter aramadan yabancı öğrencilerin burs oranını artırarak maliyetin altında harç almaya başladı” söyleminde bulundu.

“UYARILARIMIZ DİKKATE ALINMADI”

“Sendikamızın tüm uyarılarına rağmen Vakıf Yöneticiler Kurulu(VYK), Rektörlüğün bu

önersini onaylamıştır” diyen DAÜ-SEN, protokol kapsamında itirazlarını istişare ve eşgüdüm

komisyonunun gündemine taşıdıklarını ancak Eğitim ve Maliye Bakanlarının bu itiraza kayıtsız kaldığını vurguladı. DAÜ-SEN’in, açık bir mektup ile konuyu başbakanın da gündemine getirdiğini hatırlatan sendika, hiçbir sonuç alınamadığını belirtti.

DAÜ Yönetimin almış olduğu bu kararlar nedeniyle KKTC vatandaşı olan öğrencilerin, eğitim alabilmek için yabancı öğrencilerden daha fazla para ödemek zorunda bırakıldığına dikkat çeken sendika, genelde yükseköğretim alanının özelde ise DAÜ’nün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için verdikleri mücadeleye siyasi partilerin etkin şekilde destek olmasını istedi.