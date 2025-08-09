DAÜ TechGirls Komitesi ve DAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi'nden Asbank'a ziyaret...

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) TechGirls Komitesi ve DAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, üniversite-sektör iş birliği çerçevesinde Asbank Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ziyarette, DAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Bayramoğlu’nun yanı sıra TechGirls Komitesi üyeleri Doç. Dr. Nazife Dimililer, Dr. Özlem Görkan Evre, Dr. Yeşim Kapsıl Çırak ve Öğr. Gör. Halide Sarıçizmeli yer aldı.

Kadın Bilişimcilere Yönelik İlk Adım TechGirls’ten

Gönüllülük esasına dayalı olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdüren DAÜ TechGirls Komitesi, bilişim ve teknoloji alanlarında kadınların güçlenmesini ve sektörde daha fazla temsil edilmesini hedefleyen projeler yürütüyor. Daha önce DAÜ-Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) iş birliği ve Telsim sponsorluğunda lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren komite, üniversite düzeyinde ise Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO-KGK) ve Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası Elektrik Mühendisleri Odası (KTMMO-EMO) ile yürüttüğü projelerle kız öğrencileri sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Kadın Üniversite Öğrencileri İçin Özel Kontenjan Oluşturuldu

Bu kapsamda, Asbank Bilgi Teknolojileri Müdürü Belgan Koral ve Asbank İnsan Kaynakları Müdürü Emrah Ekinci ile yapılan görüşmeler neticesinde, bankanın 2025 yılı “Gelecek Sizsiniz” yaz staj programının bilişim ayağı toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yeniden yapılandırılıp teknoloji alanında eğitim gören kadın üniversite öğrencileri için özel kontenjan oluşturuldu. Bu adım, kadın öğrencilerin sektöre entegrasyonu, deneyim kazanmaları ve bilişimde çeşitliliğin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Ziyaret kapsamında, Asbank’ta yaz stajlarını yapmakta olan sekiz üniversite öğrencisi proje sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumlara, Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip’in yanı sıra Genel Müdür Yardımcıları Kafiye Sefer ve Beyhan Çağsın, Bilgi Teknolojileri Müdürü Belgan Koral ve İnsan Kaynakları Müdürü Emrah Ekinci de katıldı. Stajyerlere teknik destek sağlandığını ifade eden Koral, mentorluk sisteminin öğrenci gelişiminde etkili olduğunu belirtti.

Tüm öğrencilerin aktif olarak yer aldığı sunumlarda, geliştirilen yazılımlar tanıtıldı, edinilen deneyimler aktarıldı ve katılımcı soruları yanıtlandı. Öğrencilerin teknik donanımları, sunum yetkinlikleri ve kurumsal ortama uyumları Asbank yetkilileri tarafından takdirle karşılandı. Takım çalışmasına yatkınlıkları ve çözüm odaklı yaklaşımları ise memnuniyetle gözlemlendi.

“Kadınları Teknolojiye Kazandıran Banka”

DAÜ TechGirls Komitesi, kadın öğrencilere sağlanan destek ve ayrılan kontenjanlar dolayısıyla Asbank’a teşekkür ederek, bankanın toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemin örnek teşkil ettiğini vurguladı. Komite, Asbank’ı “Kadınları teknolojiye kazandıran banka” olarak tanımlayarak, bu yaklaşımıyla sektörde bir ilke imza attığını ifade etti.

Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip ise, çalışanlarının %65’inin kadın olduğunu belirterek toplumsal cinsiyet dengesine verdikleri önemi aktardı. Dünya Ekonomik Forumu İşlerin Geleceği Raporuna (World Economic Form Future of Jobs Report) atıfta bulunan Karip, dijital yetkinliklerin ve yapay zekâ gibi alanların iş gücü üzerindeki etkisinin giderek arttığını, bu nedenle veri, uygulama geliştirme ve siber güvenlik gibi konulara büyük önem verdiklerini belirtti.

“30 Yılı Aşkın Bilişim Eğitimi Tecrübesi”

Ziyarette konuşan DAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Bayramoğlu, fakültenin 30 yılı aşkın bilişim eğitimi tecrübesiyle kurulduğunu ve bünyesindeki Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojileri ile Veri Bilimi ve Analitiği bölümlerinin Türkiye ve uluslararası alanda büyük ihtiyaç duyulan alanlar arasında yer aldığını belirtti.

Asbank ile yürütülen iş birliğinin, öğrencilerin kurumsal kültürle tanışmaları ve teknik yetkinliklerini artırmaları açısından çok değerli olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Bayramoğlu, bu ziyaretin fakülte adına gerçekleştirilen ilk resmi kurum ziyareti olduğunu da ifade etti.

Geleceğe Yönelik İş Birliği Vurgusu

DAÜ TechGirls Komitesi ve DAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Asbank ile sürdürülen iş birliğini gelecekte daha da güçlendirmeyi ve kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. “Gelecek Sizsiniz” staj programına dair alınan olumlu geri bildirimler doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaret, ortak projeler ve uzun soluklu iş birliklerine zemin oluşturacak nitelikte tamamlandı.