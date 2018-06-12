DAÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinden duyarlı davranış 

DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Ziyafet Yönetimi dersi kapsamında Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzm. Koral Karamanoğlu moderatörlüğünde bir dizi sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen ilk etkinlikte öğrenciler Turizm Fakültesi Tower Restorant’ta özel bir öğle yemeği hazırlayarak bu yemekten elde edilen gelirin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’na bağışladılar.

İkinci gruptaki öğrenciler ise, Gazimağusa’da Dreams Garden’da piknik düzenleyerek burada kurdukları stantlardan elde edilen geliri Gazimağusa Belediyesi hayvan barınağına bağışladılar. Yapılan bağış sonunda Gazimağusa Belediyesi hayvan barınağı yetkilileri öğrencilerin böyle bir etkinlikte bulunmalarından dolayı mutlu oldukları ve gurur duyduklarını ifade edip öğrencilere teşekkür belgesi verdi.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, her iki etkinlikte de öğrencilerin göstermiş olduğu duyarlı davranışlarından dolayı dersin eğitmeni Uzm. Koral Karamanoğlu’na ve tüm öğrencilere teşekkürlerini iletti.