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DAÜ Turizm Fakültesi Turizm Günü etkinliği gerçekleştirdi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi “Kültürel Mirası Koruma” temalı Turizm Günü etkinliği gerçekleştirdi.
DAÜ Turizm Fakültesi Turizm Günü etkinliği gerçekleştirdi

Her yıl düzenlenen DAÜ Uluslararası Turizm Günü,  bu yıl da çeşitli müzik ve dans gösterileriyle Turizm Fakültesi önünde düzenlendi. Çeşitli müzik ve dans gösterilerinin gerçekleştiği Turizm Günü’nde açılış konuşmasını DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Öztüren gerçekleştirdi. Turizm Fakültesi olarak etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Doç. Dr. Öztüren, turizm kaynaklarının korunup geleceğe aktarılması gerektiğini ifade etti. Kültürel mirasa sahip çıkılması gerektiğine de dikkat çeken Doç. Dr. Öztüren, farklılıklarımızı ve benzerliklerimizi anlamak ve geliştirmek için kültürel mirasımızı korumanın önemli olduğunu dile getirdi. Doç. Dr. Öztüren kültürümüzü korumanın, diğer insanların kültürlerine saygısızlık etmek anlamına gelmediğini, DAÜ Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen bu Turizm Günü’nün kültürler arasındaki bağlantıları ve etkileşimleri kutlamak ve kurmak için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini de kaydetti.   

Suriyeli ve Filistinli Çocuklara Yardım
Katılımın oldukça yoğun olduğu Turizm Günü etkinliği DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso ve Öğretim Görevlileri Nafia Akdeniz ve Turan Değirmencioğlu tarafından organize edildi. En çok satış yapan ilk 3 stant başarı sertifikası alma hakkı kazanırken, stantlardan elde edilen gelir ile birlikte Suriye ve Filistinli çocuklara ayakkabı, kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı. Stantlarda DAÜ Turizm öğrencileri seçtikleri ülkeye özgü yemek, poster ve ülkeyi tanıtıcı öğelerin satışını yaptılar. Ayrıca öğrenciler tüm hazırlıkları kendi bütçelerinden yaparak ne kadar duyarlı olduklarını da göstermiş oldular. Etkinlikte Kurultay Akbay ve orkestrasının müzik performansı da yer aldı.

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