DAÜ’de Ayer Altun Tenis Anı Turnuvası Nefes Kesti: Şampiyonlar Belli Oldu

DAÜ’DE AYER ALTUN TENİS TURNUVASI TAMAMLANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ayer Altun Tenis Anı Turnuvası tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkiye Cumhuriyeti, İran, Kırgızistan, Kazakistan, Belarus, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Fas ve Nijerya’dan sporcuların katıldığı turnuva, +18 Tek Erkekler, +18 Tek Kadınlar, +35 Tek Erkekler, +35 Tek Kadınlar, Çift Erkekler, Çift Kadınlar ve Karışık Çiftler kategorilerinde gerçekleştirildi. DAÜ Tenis Kortları’nda düzenlenen turnuvada 100’ün üzerinde sporcu mücadele etti.

Bakan Oğuz Final Gecesine Katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da 7 Mart 2025 Cuma gecesi düzenlenen turnuva final gecesine katılarak, final maçlarını izledi. Turnuvada +18 Tek Kadınlar kategorisinde Andia Salari birinci, Maniya Bagheri ikinci olurken, Deniz Altın ve Yasmin Kamyar yarı finalist olarak turnuvayı tamamladı. +18 Tek Erkekler kategorisinde Abar Esat şampiyon olurken, Doğuş Dede ikinci sırada yer aldı. Kasra Mohammedzade ve Atakan Özen ise yarı finale yükselen isimler oldu.

+35 Tek Erkekler kategorisinde Ali Argana ve Aydın Kayol yarı finalist olurken, Andrey Polishehuk birinciliği, Mariayo Morino ise ikinciliği kazandı. +35 Tek Kadınlar kategorisinde Kateryna Shynkarova ve Kristina Shimdt yarı finalist olurken, Ece Balcı birinci, Maryem Mahdavi ise ikinci oldu.

Çift Erkekler kategorisinde Can-Atakan ve Vitaly-Aleksey yarı finalist olurken, Aydın-Mania birinciliği, Atakan-Zahra ise ikinciliği elde etti. Çift Kadınlar kategorisinde Övgü-Bahar ve Kristina-Zlata yarı finalist olurken, Manya-Meryem birinci, Katya-Anya ikinci oldu. Karışık Çiftler kategorisinde Ali-Arzu ve Sertel-Kateryna yarı finalist olurken, Andia-Andrey birinci, Yasmin-Aydın ise ikinci oldu.

Final müsabakalarını, merhum DAÜ personeli Ayer Altun’un kızı Deniz Altun’un yönettiği turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri; KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyesi Beyhan Gürgöze, Spor İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Aydın Kayol ve Altun ailesi üyeleri Özlem Altun ile Erdal Altun tarafından takdim edildi.