DAÜ’den İskele’ye dev kampüs hazırlığı

Doğu Akdeniz Üniversitesinin İskele’de dev bir kampüs yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin İskele’de dev bir kampüs yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. KKTC’nin ilk devlet üniversitesi olma özelliği taşıyan üniversitenin daha önce Çukurova Üniversitesi’ne tahsis edilen (ancak kullanılmayan) 3000 dönümlük araziye talip olduğu belirtiliyor. 2015 yılında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından arazinin talep edildiği de öğrenildi.

3000 DÖNÜME TALİP, ORMANIN BAKIMI VE İDAMESİ DE SAĞLANACAK

DAÜ’nün 2400 dönümü orman arazisi olan arazi ile ilgili orman alanının bakımı, idamesi ve yeniden düzenlenmesi ile ilgili de talip olduğu belirtildi.

600 dönümlük arazide ise DAÜ çok kısa süre içerisinde Turizm Fakültesi, Yabancı Diller okuluna bağlı Hazırlık Bölümü ile Turizm uygulama okulunu faaliyete geçirmeye planladığı ve bunun ile ilgili olarak da bütçesini hazırladığı öğrenildi.

Prof. Dr. Necdet Osam / DAÜ Rektörü

BÜTÇE HAZIR YATIRIM İÇİN KARAR BEKLENİYOR

KKTC Bakanlar Kurulu düzeyinde girişimde bulunan Üniversite’ye arazinin verilmesi ve Üniversite’nin de çok kısa sürede yatırımlarına başlaması bekleniyor.

DAÜ’nün güney kampüsü için 4000 STG ayda Vakıflar İdaresi’ne kira ödediği belirtilirken, İskele’de yapılacak yatırımla ilgili de hiçbir masraftan kaçmayacağı öğrenildi. DAÜ’nün her ay 2,6 milyon TL vergi ödediği belirtilirken İskele’de bulunan kamu arazisine yatırım yapmak için de gerekli bütçeyi ayırdığı belirtiliyor.

Bir dünya Üniversitesi olan DAÜ, aynı zamanda “THE WORLD Ranking” sıralamasında da en üst sıralarda bulunuyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 2015 yılında araziyi talep etti.