  • BIST 10629.66
  • Altın 4405.833
  • Dolar 40.4239
  • Euro 47.3331
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 34 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

DAÜ'den "Kıbrıs Gerçek" gazetesine kınama, cevap ve dava!

» »
21 Temmuz 2025 tarihinde, yerel bir medya organında yayımlanan ve üniversitemizi hedef alan “DAÜ’de 16 Yıllık Kayıt Skandalı!” başlıklı haber; gerçek dışı, çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialar içermektedir.
DAÜ'den "Kıbrıs Gerçek" gazetesine kınama, cevap ve dava!

DAÜ’DEN ASILSIZ HABERE İLİŞKİN CEVAP VE KINAMA METNİ

21 Temmuz 2025 tarihinde, yerel bir medya organında yayımlanan ve üniversitemizi hedef alan “DAÜ’de 16 Yıllık Kayıt Skandalı!” başlıklı haber; gerçek dışı, çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialar içermektedir. Özellikle üniversite tercih ve kayıt sürecinin devam ettiği bir dönemde böylesi bir haberin yayımlanması, art niyetli bir tutumun açık göstergesidir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) olarak kamuoyunu şu hususlarda bilgilendirme ihtiyacı duyuyoruz:

1. Üniversitemizde herhangi bir şekilde “sahte kayıt” uygulaması söz konusu değildir. Tüm kayıt işlemleri, DAÜ Tüzük ve Yönetmelikleri çerçevesinde, şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülmektedir. Kayıt süreçlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve uluslararası standartlara tam uyum içinde gerçekleştirilmektedir.

2. Haberde geçen “2008’den bu yana sistemde aktif görünen öğrenciler” ifadesi, kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak çarpıtılmıştır. Bu sayı; kayıt dondurma, yatay geçiş, özel durumlar ve akademik süreçleri devam eden öğrencileri kapsamaktadır ve iddia edildiği gibi usulsüzlük barındırmamaktadır.

3. “Üniversitenin yerini bilmeyen öğrenciler” veya “hiç kampüse gelmeden kayıt yenileme” gibi iddialar, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan, temelsiz ifadelerdir. Üniversitemizde kayıtlı tüm öğrenciler kimlik doğrulama, akademik takibi ve kayıt süreçleri bakımından titizlikle ve sistematik biçimde izlenmektedir.

4. Söz konusu haber hiçbir belgeye, resmi kaynağa ya da doğrulanabilir bilgiye dayanmamaktadır. Bu durum, gazetecilik meslek ilkelerinin ve etik sorumlulukların açıkça ihlal edildiğini göstermektedir.

Bu tür maksatlı ve asılsız haberler yalnızca üniversitemizi değil; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükseköğretim sistemine duyulan güveni ve Türkiye Cumhuriyeti YÖK denetim süreçlerini de haksız yere hedef almaktadır.

İlgili medya kuruluşunu, kamuoyunu yanıltmak yerine gazetecilik sorumluluğu ve etik ilkeler doğrultusunda hareket etmeye davet ediyor; söz konusu iftiraya karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Saygılarımızla,

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gönyeli’de ilk işaret “fişeği” atıldı:22 Temmuz 2025 Salı 13:19
  • Hasan Erçakıca yazdı...20 Temmuz törenlerinin seçime etkisi ne olacak?22 Temmuz 2025 Salı 13:16
  • Arıklı: Siyasette son dönemimi yaşıyorum22 Temmuz 2025 Salı 12:48
  • Kamu-İş, yarın Sevgi Evi’nde uyarı grevi yapacak22 Temmuz 2025 Salı 12:40
  • Sıcaklık 41-44 derece dolaylarında olacak22 Temmuz 2025 Salı 12:30
  • Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgasına dikkat!22 Temmuz 2025 Salı 11:37
  • Tatar: Havada, denizde ve karadaki haklarımızdan vazgeçmeyiz22 Temmuz 2025 Salı 11:36
  • 74 trafik kazasında, 27 kişi yaralandı22 Temmuz 2025 Salı 11:15
  • Selçuk Nadıç’ın ölüm sebebi açıklandı22 Temmuz 2025 Salı 11:06
  • İki trafik kazası: İki yaralı, bir tutuklu22 Temmuz 2025 Salı 10:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti