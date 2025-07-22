DAÜ'den "Kıbrıs Gerçek" gazetesine kınama, cevap ve dava!

21 Temmuz 2025 tarihinde, yerel bir medya organında yayımlanan ve üniversitemizi hedef alan “DAÜ’de 16 Yıllık Kayıt Skandalı!” başlıklı haber; gerçek dışı, çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialar içermektedir.

DAÜ’DEN ASILSIZ HABERE İLİŞKİN CEVAP VE KINAMA METNİ

21 Temmuz 2025 tarihinde, yerel bir medya organında yayımlanan ve üniversitemizi hedef alan “DAÜ’de 16 Yıllık Kayıt Skandalı!” başlıklı haber; gerçek dışı, çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialar içermektedir. Özellikle üniversite tercih ve kayıt sürecinin devam ettiği bir dönemde böylesi bir haberin yayımlanması, art niyetli bir tutumun açık göstergesidir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) olarak kamuoyunu şu hususlarda bilgilendirme ihtiyacı duyuyoruz:

1. Üniversitemizde herhangi bir şekilde “sahte kayıt” uygulaması söz konusu değildir. Tüm kayıt işlemleri, DAÜ Tüzük ve Yönetmelikleri çerçevesinde, şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülmektedir. Kayıt süreçlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve uluslararası standartlara tam uyum içinde gerçekleştirilmektedir.

2. Haberde geçen “2008’den bu yana sistemde aktif görünen öğrenciler” ifadesi, kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak çarpıtılmıştır. Bu sayı; kayıt dondurma, yatay geçiş, özel durumlar ve akademik süreçleri devam eden öğrencileri kapsamaktadır ve iddia edildiği gibi usulsüzlük barındırmamaktadır.

3. “Üniversitenin yerini bilmeyen öğrenciler” veya “hiç kampüse gelmeden kayıt yenileme” gibi iddialar, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan, temelsiz ifadelerdir. Üniversitemizde kayıtlı tüm öğrenciler kimlik doğrulama, akademik takibi ve kayıt süreçleri bakımından titizlikle ve sistematik biçimde izlenmektedir.

4. Söz konusu haber hiçbir belgeye, resmi kaynağa ya da doğrulanabilir bilgiye dayanmamaktadır. Bu durum, gazetecilik meslek ilkelerinin ve etik sorumlulukların açıkça ihlal edildiğini göstermektedir.

Bu tür maksatlı ve asılsız haberler yalnızca üniversitemizi değil; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükseköğretim sistemine duyulan güveni ve Türkiye Cumhuriyeti YÖK denetim süreçlerini de haksız yere hedef almaktadır.

İlgili medya kuruluşunu, kamuoyunu yanıltmak yerine gazetecilik sorumluluğu ve etik ilkeler doğrultusunda hareket etmeye davet ediyor; söz konusu iftiraya karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Saygılarımızla,

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü