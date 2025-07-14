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DAÜSEN: Siyasi atama Özcenk’in yürürlüğe koyduğu burs politikası ölümcül bir hatadır

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DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜSEN), “KKTC öğrencileri yabancı öğrencilerden fazla harç ödüyor” açıklamasını “asılsız” olarak nitelendiren VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk’e belgelerle yanıt verdi.
DAÜSEN: Siyasi atama Özcenk’in yürürlüğe koyduğu burs politikası ölümcül bir hatadır

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜSEN), geçtiğimiz gün yaptıkları “KKTC öğrencileri yabancı öğrencilerden daha fazla harç ödüyor” açıklamalarına, “Asılsız ve temelsiz” diyerek cevap veren DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk‘e belgeleriyle cevap verdi

DAÜSEN: “Asılsız ve temelsiz” değil, kuşku yaratmayacak kadar gerçek!

Yazılı açıklama yapan sendika, Dr. Özcenk’in yaptığı açıklamada DAÜ-SEN’in sosyal medya ve basın aracılığı ile yaptığı açıklamaların “asılsız ve temelsiz” olduğunu iddia ettiğini ve bu yolla sendikanın atanmış Başbakan  Ünal Üstel’e hitaben kamuoyuna açık yazdığı mektupta yer alan iddiaları yalanladığını hatırlattı.

DAÜSEN açıklamasında, “Açık bir şekilde vurgulamak isteriz ki sendikamızın bugüne kadar kamuoyu ile paylaştığı hiç bir iddianın ‘asılsız ve temelsiz’ olmadığı gibi, söz konusu açıklamalarımızdaki iddia da asılsız değil, aksine hiç bir kuşku taşımayacak şekilde gerçek bir durumdur” dedi.

“Ya farkında değil ya da bilinçli olarak yanıltıyor. Anlamsız bir çaba içinde”

Açıklama şöyle devam etti;

“Üzücü olan şudur ki; Sayın VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ya işin aslının farkında değildir ya da bilinçli olarak sendikamıza saldırarak kamuoyunu ve Sayın Başbakanı yanıltmaya çalışmaktadır.

Sayın VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk’in yapmaya çalıştığı gerçekten anlamsız bir çabadır, çünkü sendikamızın ortaya koyduğu iddia üniversite Web sayfasından herkesin ulaşabildiği bir bilgiye (öğrenci harçlarına) dayanmaktadır.

“Yabancı öğrencilere yüzde 82 burs, bizzat Özcenk’in onayı ile yürürlüktedir”

Bu bilgi ile ilgili ekran görüntüleri aşağıda yer almakta ve ayrıca https://portal.emu.edu.tr/YeniOgrenciOgrenimUcreti.aspx linkinden ulaşılabilmektedir.

Tüm belgeleri ile ortaya koyduğumuz bu bilgi, bizzat VYK Başkanının onayı ile yürürlüğe konan yüzde 82 burs oranı ile yabancı öğrencilerin KKTC Vatandaşı öğrencilerden çok daha az harç ödediğidir. Sendikamızın tüm itirazlarına rağmen bu uygulama ısrarla devam ettirilmiştir.

“Özcenk rahatsız oldu”

Kurum içindeki tüm süreçleri yürütüp sonuçsuz kaldıktan sonra, herkesin kolaylıkla ulaştığı ve sendikamızın son günlerde velilerden çokça şikayet aldığı bu bilgiyi, Başbakan ve Kamuoyu ile paylaşmamızdan, VYK Başkanının bu kadar rahatsız olması ayrıca üzücüdür.

Bu konuda sendikamızın anlayıp, kavrayamadığı üniversitemiz ve toplumumuz için bir fayda varsa, Sayın VYK Başkanı’ndan beklenen bu durumu ‘asılsız ve temelsiz iddia’ olarak nitelendirmek yerine, söz konusu harç politikasının faydalarını savunabilmesiydi.

“Siyasi atama olan  Özcenk’in yürürlüğe koyduğu bu burs politikası ölümcül bir hatadır”

Sendikamıza göre yabancı öğrencilere yönelik uygulanmaya başlanan ve herhangi bir başarı ve ihtiyaç kriteri aramayan söz konusu burs politikası ölümcül bir hatadır.

Sayın VYK Başkanı Dr.Erdal Özcenk’in bir siyasi atama olmasına rağmen, kurumun ve kendisinin siyaset üstü olduğunu iddia etmesi, sendikamızın açıklamalarındaki gerçekleri ortadan kaldırmaz, yapılan hataların üstünü örtmez”

İşte herkesin ulaşabileceği o belgeler:

Yabancı öğrenci harcı
KKTC vatandaşı burssuz öğrencinin harcı
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