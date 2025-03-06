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Değirmenlik taşocakları, Alevkayası ve Beşparmak ve köyünde elektrik kesintisi!

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Kıb-Tek, orta gerilim şebekesindeki proje çalışmaları nedeniyle bugün 10.00-14.00 saatleri arasında Değirmenlik taşocakları, Alevkayası, Yayla Tepe, Beşparmak köyü ve civarında elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Değirmenlik taşocakları, Alevkayası ve Beşparmak ve köyünde elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Değirmenlik taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları, Tarsan Çiftliği, civarı ve Beşparmak köyünde bugün elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Değirmenlik taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları, Tarsan Çiftliği, civarı ve Beşparmak köyüne elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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