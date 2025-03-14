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Değirmenlik Taşocakları bölgesinde elektrik kesintisi

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün Değirmenlik Taşocakları bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi.
Değirmenlik Taşocakları bölgesinde elektrik kesintisi

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, güvenlik açısından şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması da istendi.

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