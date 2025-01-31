Demirhan kavşağında yarından itibaren trafik kontrollü verilecek

Demirhan ve Balıkesir Kavşağı’nda yarından itibaren sinyalizasyon projesi için başlatılacak altyapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü verilecek.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi yaptığı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Belediye arasında Demirhan köyü mevkiine dinamik (akıllı) sinyalize kavşak yapımına yönelik protokol imzalanmasının ardından ihale aşamasının tamamlandığı ve yarın itibarıyla altyapı çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Açıklamada, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde Demirhan kavşağı mevki ile Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerindeki Balıkesir kavşağı mevkiinde yol ve altyapı çalışmalarına başlanacağı vurgulanarak, “Söz konusu yol güzergahını kullanacak sürücülerin, altyapı çalışmaları süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.

Projenin, Demirhan- Balıkesir yolunda yaşanan trafik sıkışıklığına çözüm olacağının belirtildiği açıklamada, kavşak için tüm öteleme ve yapım işlerinin belediye tarafından, akıllı sinyalizasyon sisteminin temini ve montajının ise bakanlık tarafından yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, kavşağın yapımı sırasında kontrolörlüğün ise Karayolları Dairesi tarafından yapılacağı vurgulandı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi sınırları içerisinde yer alan bir adet kavşağın araç yoğunluğunu baz alan dinamik kavşak kontrol sisteminin tesis edilmesini sağlayacak projede, kavşakların dinamik olarak yönetilmesi amaçlanıyor.