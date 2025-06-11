Demirhan’da Marketten Parfüm Çaldı, Polis Kısa Sürede Zanlıyı Tespit Etti

5 Haziran 2025 tarihinde saat 19.30 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giren kimliği meçhul bir şahıs, satışa sunulan erkek parfümünü alarak kasada ödeme yapmadan dışarı çıktı.
Olayın polise bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, söz konusu hırsızlık olayının zanlısı olarak 22 yaşındaki B.D. tespit edildi. Polis, B.D. hakkında yasal işlem başlatırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi
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