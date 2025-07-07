Demirhan’da Süpermarketten 17 Bin TL’lik Kozmetik Ürün Çalındı: 2 Kişi Tutuklandı

Demirhan’da bir süpermarketten ödeme yapmadan 17 bin TL’den fazla kozmetik ürün çaldıkları belirlenen iki kadın zanlı polis tarafından tutuklandı.

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten toplam 17 bin 198 TL değerinde kozmetik ürün çalan iki kişi polis tarafından tutuklandı.

Olay, 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, müşteri gibi girdikleri süpermarkette kozmetik reyonundan aldıkları ürünleri kasadan geçirmeden dışarı çıkardı.

Polisin yürüttüğü soruşturma sonucunda olayın zanlıları olarak N.S. (46) ve S.O. (38) isimli iki kadın tespit edilerek tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor