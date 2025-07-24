Demokrat Parti: KKTC olarak her türlü insani yardım ve iş birliği desteğine hazırız

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Güney Kıbrıs’ta devam eden yangınlara işaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Partisi adına yazılı açıklama yapan Serhat Akpınar, “Güney Kıbrıs’ta Limasol ve Baf bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Malya başta olmak üzere birçok köyde yaşanan tahliyeler, can ve mal kayıpları, hepimizi derinden etkilemiştir” ifadelerini kullandı.

Akpınar, “Demokrat Parti olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı adına, Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ve yangından etkilenen tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Doğal afetler insanlık sınavıdır. Sınır, bayrak ve siyasi görüş tanımadan, canı tehdit eden her durumda insanlık ortak sorumluluk taşır. Bugün de o ortak sorumluluk duygusuyla, bölgedeki yangınlara müdahale konusunda ihtiyaç duyulması halinde, KKTC olarak her türlü insani yardım ve iş birliği desteğine hazır olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak isteriz” dedi.

Serhat Akpınar, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Her ne kadar geçmişte, afet yönetimi ve acil durumlarda iş birliği çağrılarımız çeşitli gerekçelerle reddedilmiş olsa da, biz insani değerleri her zaman siyasetin önünde tutmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, yangından etkilenen tüm bireylerin sağlıkla kurtarılmasını temenni ediyor, görev başındaki itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerine kolaylıklar diliyoruz. Ada’nın kuzeyinden, komşularımıza yürekten geçmiş olsun…”