Denetim gevşedi, müteahhit eskiye döndü

KKTC’nin Lefkoşa ve Girne bölgelerinde patlama yapan inşaatlarda meydana gelen iş kazaları, etkin denetimler ile sıfıra indirgenirken, yoğun tempo nedeni ile denetimlerin biraz gevşetilmesi, müteahhitlerin gerekli tedbirleri almamasına neden oldu.

Taner ULUTAŞ

İnşaatlardaki iş kazalarını önlemek için işçilerin çalıştıkları alanlar, iş kazalarının önlenmesi için bez ve demirler ile kapatılırken, bazı müteahhitlerin bu uygulamadan artık vazgeçtiği gözlemlendi.

Lefkoşa’da Haydar Aliyev Caddesi yanındaki geniş arazi içerisine yapılan apartmanlarda iş kazasını önleyici tedbirlerin alınmadığı gözlemlendi. 4’ncü katta beton döken işçilerin güvenliği için binanın üst katına demir parmaklıklar konurken, diğer katlarda herhangi bir önlemin alınmadığı gözlemlendi.

Bölgede ikamet eden bir vatandaş yaptığı açıklamada, “Çalışma Bakanı Zeki Çeler, bakanlık koltuğuna oturduğu zaman sıkı denetimler ile iş kazalarının dolaysıyla buralarda meydana gelen ölümlerin önüne geçmişti. Gerekli tedbirleri almayanlara da ceza uygulayarak yola getirmişti. Ancak son zamanlarda denetimler azaldığı için yine herkes bildiğini okuyor” dedi.

Ayni vatandaş, “Bizim mahallede inşaat hızlandı. Görüyorsunuz karşı arazide binalar mantar gibi bitiyor. Ancak ne yazık ki, o binalarda çalışan işçilerin can güvenliği için herhangi bir tedbir alınmış değil. Yoldan biraz içeride olduğu için oralarda çalışanları da kimse görmüyor. Bir işçi oradan düşerse yine bir can gidecek. Gazeteler yine iş kazası yine ölüm veya yaralanma deyip olay ertesi gün yine unutulacak. Bakanlık bu konuda yine denetimlerini sıklaştırsın” ifadesinde bulundu.