Deniz Gezmiş'in 50 yıl sonra ilk kez yayınlanan fotoğrafları

Türkiye’de 68 kuşağının liderlerinden Deniz Gezmiş’in 1969 yılında Hukuk Fakültesi bahçesinde gözaltına alındıktan sonra getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Sansaryan Han'da çekilen bir fotoğrafı 72. doğum gününde ilk kez yayınlandı.
1979 yılında hayatını kaybeden gazeteci Erol Olgundemir’in çektiği fotoğraf, Depo Photos tarafından paylaşıldı.
Yaşasaydı, bugün 72 yaşında olacak olan Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş, 16 Temmuz 1971’de başlayan THKO-1 Davası’nda TCK’nin 146. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle, 9 Ekim 1971’de 146/1 maddesi uyarınca Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan ile birlikte idam cezasına çarptırılmıştı. Gezmiş, İnan ve Aslan, 6 Mayıs 1972’de idam edilmişti.
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