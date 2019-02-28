  • BIST 104.754
  • Altın 226,732
  • Dolar 5,3155
  • Euro 6,0685
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Deniz Gezmiş'in 50 yıl sonra ilk kez yayınlanan fotoğrafları

» »
Gezmiş, yaşasaydı bugün 72 yaşında olacaktı
Deniz Gezmiş'in 50 yıl sonra ilk kez yayınlanan fotoğrafları

Türkiye’de 68 kuşağının liderlerinden Deniz Gezmiş’in 1969 yılında Hukuk Fakültesi bahçesinde gözaltına alındıktan sonra getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Sansaryan Han'da çekilen bir fotoğrafı 72. doğum gününde ilk kez yayınlandı.

1979 yılında hayatını kaybeden gazeteci Erol Olgundemir’in çektiği fotoğraf, Depo Photos tarafından paylaşıldı.

de.png

Yaşasaydı, bugün 72 yaşında olacak olan Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş, 16 Temmuz 1971’de başlayan THKO-1 Davası’nda TCK’nin 146. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle, 9 Ekim 1971’de 146/1 maddesi uyarınca Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan ile birlikte idam cezasına çarptırılmıştı. Gezmiş, İnan ve Aslan, 6 Mayıs 1972’de idam edilmişti.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
YAZARLAR
SON DAKİKA HABERLER
FOTO GALERİ
12345678
VİDEO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti