  • BIST 9478.49
  • Altın 3942.846
  • Dolar 38.0524
  • Euro 43.3988
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİsrail'den yeni tahliye emirleri: Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden göç başladı

Denktaş: "Aktif siyasete dönme kararı aldım"

» »
“Aktif siyasete dönme kararı aldım. Çeşitli opsiyonlar var. Ekibimle değerlendiriyoruz, ne yapacağımızı ve hangi opsiyonu kullanacağımızı açıklayacağız”
Denktaş: "Aktif siyasete dönme kararı aldım"

Deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, Kanal T’de katıldığı canlı yayında aktif siyasete dönme kararı aldığını açıkladı. “Aktif siyasete dönme kararı aldım. Çeşitli opsiyonlar var. Ekibimle değerlendiriyoruz, ne yapacağımızı ve hangi opsiyonu kullanacağımızı açıklayacağız” şeklinde konuşan Denktaş, Mayıs ayının ilk haftası resmi açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağını belirtti. Gündeme dair soruları yanıtlayan Denktaş, ülkenin içinde bulunduğu sürecin ve yaratılmak istenen kutuplaşmanın endişe verici olduğunu söyleyerek, bunun KKTC’ye yapılmış en büyük kötülük olduğunu vurguladı.

BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ SEÇİME YÖNELİKTİR

Başörtüsü ile ilgili geçirilen tüzüğe karşı çıkan insanların başörtüsüne karşı çıktığı algısı yaratıldığını belirten Denktaş, “Bu ülke hiçbir zaman başörtüsüne karşı olmadı. Hiçbir başörtülü kadın bugüne kadar bir saygısızlıkla ya da bir ima ile karşılaşmadı. Buradaki mesele tartışmanın bir çocuk üzerinden ve dayatma ile gerçekleşmesi ve dinin siyasi emeller için kullanılması ile ilgili. Bu memleket İngiliz baskısına rağmen Atatürk ilke ve inkılaplarına, Türklüğüne ve dinine sahip çıkmış bir memlekettir” dedi. Çıkarılan tartışmaların yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçiminde kutuplaşma yaratarak oy rantı sağlamak için başlatıldığını belirten Denktaş, “Bu çok tehlikeli bir oyundur. Bu kutuplaşmayı yaratmak bu ülkeye yapılmış en büyük suçtur” şeklinde konuştu.

İMAM GÖREVDEN DEĞİL, ÜLKEDEN UZAKLAŞTIRILMALI

“Başörtüsüne karşı çıkan kafirdir, cenaze namazlarını kılmam, selalarını okumam” sözleriyle büyük tepki çeken Hamitköy Camii İmamı İbrahim Damar’ın görevden uzaklaştırılması ile ilgili, “Görevden uzaklaştırılması yetmez, ülkeden de uzaklaştırılması gerekir. Çünkü kendisi bir din görevlisine yakışmayacak şekilde toplum arasına nifak tohumları ekmiştir. Bir imam olduğu için onu dinleyen ve inanan bir sürü insanı yanlış yönlendirmiştir” şeklinde konuşan Denktaş, dini istismar edenlerin her zaman karşısında hep birlikte durmak gerektiğini belirtti.

HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEĞİM

Kıbrıs sorunu ile ilgili dışarıda pişirilen ve Kıbrıs Türk halkının da Rum tarafının da bilgisi ve kabulü dışında bir çözümün dayatılacağını belirten Denktaş, “Oysa ki bizim üzerinde çalıştığımız ‘adım adım sonuç’ dediğimiz ve ilk olarak normalleşme sürecini içeren alternatif bir yöntem mevcut. Bunun aksine her iki topluma da dayatılacak bir model geçmişte olduğu gibi gelecekte de bir çatışmaya zemin hazırlayacaktır. Bu ada üzerinde en son istediğim şey böyle bir durumun ortaya çıkmasıdır” dedi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan randevu talep ettiğini ve bu talebe olumlu dönüş aldığını belirten Denktaş, “Kıbrıs sorunu Türkiye olmadan çözülemez. Bu konuları istişare halinde, bilgi alışverişi yaparak sürekli konuşmalıyız. Kıbrıs Türkü’nün ve Türkiye’nin çıkarlarını korumak üzere hareket etmeliyiz. Bu nedenle Sayın Fidan’dan randevu talebim oldu. Kendisi buraya geldiğinde ben yurtdışındaydım. Programı en yoğun olan bakan ve Türkiye’de de çok az bulunabiliyor ama yakın zamanda görüşme gerçekleşecektir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bugün yer yer sağanak yağmur bekleniyor14 Nisan 2025 Pazartesi 08:42
  • Pazartesi okullarda siyah tişört giyilecek!13 Nisan 2025 Pazar 18:15
  • Türki Devletler Rum Kesimine elçi atadı! KKTC'yi tanımayacağız diye bildirge imzaladı!13 Nisan 2025 Pazar 18:10
  • "Karanlığa Teslim Olmayacağız" Diyenler 14 Nisan’da Meclis Önünde Buluşuyor13 Nisan 2025 Pazar 18:07
  • Trafikte 331 sürücüye rapor13 Nisan 2025 Pazar 13:12
  • 4 tişörtü ödemeden çıktılar13 Nisan 2025 Pazar 11:15
  • Burun kemiğini kırdı!13 Nisan 2025 Pazar 11:14
  • 63 yaşında Tuzla'da hayata gözlerini kapadı13 Nisan 2025 Pazar 11:06
  • Sınırları aşan bir Kıbrıslı Türk… Raşit Pertev13 Nisan 2025 Pazar 11:02
  • Ayşegül Garabli Yazdı... Ah Tufan Hocam ah!12 Nisan 2025 Cumartesi 09:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti