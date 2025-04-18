Denktaş, “Görünen yüzün arkasında başka bir plan var”

Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Denktaş, yetkili ağızlardan art arda yapılan açıklamaların bilinçsizlikle açıklanamayacağını belirtti.

Açıklamasında “Görünen yüzün arkasında başka bir plan var” diyen Denktaş, KKTC halkının istemedikleri bir yöne sürüklendiğini hissettiğini ifade etti. Yapılan hakaretlere karşı halkın sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Denktaş, “Öfkenizi bir müddet içinize gömün ve günü geldiğinde iradenizi bu sözleri tarihe gömecek kararı vererek kullanın” çağrısında bulundu.

Denktaş, Türkiye ile bağların koparılmaması gerektiğini ifade ederken, KKTC halkının kendi benliğine ve kültürüne sahip çıkması gerektiğini belirtti. “Birlikte başarabileceğimizi herkese ispat edelim” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.