Denktaş: “TAM PARTİ 3 Eylül’de basınla ve tüm halkımızla buluşuyor”

Kurucu başkanlığını üstlendiği TAM PARTİ ile ilgili açıklamalarda bulunan Serdar Denktaş, yoğun bir çalışma temposunda olduklarını belirtti. “TAM PARTİ 3 Eylül akşamı Aslanköy’de düzenlenecek bir organizasyonla basının karşısına çıkacak. Elbette sadece basın mensupları değil, tüm halkımız bu toplantıya davetli” diyen Denktaş, toplantının bir zeytin bahçesinde yapılacağını, bunun anlamının ise TAM PARTİ’nin memleket idaresini otel lobilerinden veya Dereboyu’ndan değil, yerinde yönetim anlayışıyla yapacağının bir sembolü olduğunu söyledi.

“TAM PARTİ gençlerle ve ideallerle yola çıkıyor”

TAM PARTİ’nin çok renkli ve özellikle genç bir kadrosu olduğunu söyleyen Denktaş, “Biz çoğunlukla gençlerden oluşan, öğretmeni, çiftçisi, işçisi, girişimcisi, akademisyeni tüm kesimlerden insanımızla beraberiz. Sadece bu ülke için gailesi olan inanmış kişilerle yola çıktık, bunu sonuna kadar götüreceğiz. İnsanlar gerçekten mevcut ortamdan memnun değil ve biz bir alternatif sunuyoruz vatandaşa. Katılımcı bir anlayışımız var, her şeyi oyluyor tartışıyoruz. Azınlıkta kalanların da söylediğinin doğru olabileceğini her zaman değerlendiriyoruz. Belli idealler çerçevesinde güzel bir yapı oluşuyor kurucu ekipte. Çünkü bu ideallerle ancak bir yere varılabilir. Derdimiz; çocuklarımızın ve torunlarımızın bu ülkede bir düzen içinde, burada yaşamayı tercih etmesi” diye konuştu.

“Siz konuşacaksınız”

TAM PARTİ’nin sadece bir kilit parti olarak yola çıkmadığını, iktidara yürüyecek bir parti olduğunun altını çizen Denktaş, bunu partideki genç arkadaşların başaracağını söyledi. “Pırıl pırıl gençler var aramızda. Bu arkadaşlar ilk geldiklerinde dediler ki; ‘nedir gençlere önerin?’ Benim size bir önerim yok siz söyleyeceksiniz beklentilerinizi. Siz koyacaksınız ortaya. Bugün uygulamaya geçirecek olan ağabeyleriniz olabilir ama sizin söyledikleriniz hayata geçmeli” şeklinde konuşan Denktaş, “Madem ki gençlerimiz yarınını bile göremiyor. O zaman diyorum ki; gelin arkadaşlar TAM PARTİ’de buluşalım. Konuşun, tartışın, sözünü söyleyin, söylenmekten vazgeçin” dedi.

“Benim tek derdim bu ülkenin geleceği”

Parti kuruluşu ile ilgili DP’yi ya da cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkilemeyi amaçladığı şeklindeki eleştirilere yanıt veren Denktaş, “TAM PARTİ’ye katılmaları için DP’den hiçbir arkadaşıma karşı girişimim olmadı. Geçmişte DP’den ayrılmış olup da partiye gelenler var tabi ki ama bunlar benim girişimlerimle olmadı. Benim derdim bu parti ya da şu parti değil. Benim derdim bu ülkenin geleceğidir. Hepimiz oturup düşüneceğiz; bugünkü yönetimsizlikten mutluysak, geleceğe yönelik plan program yapabiliyorsak zaten yeni bir partiye ya da anlayışa ihtiyaç yok demektir ama insanımız mutsuz, gelecekten endişeli ise, önümüzdeki çıkış yolunu iyi değerlendirerek hareket etmek artık şart olmuştur.

“Biz işin ‘Nasıl’ını anlatıyoruz”

TAM PARTİ’nin mevcut düzendeki en büyük farkının sadece sorun tespit etmek değil, sorunların çözümünün nasıl olacağını anlatan ve uygulayan olacağını vurgulayan Denktaş, “Bu ülkenin sorunlarını herkes çok iyi biliyor. Çözümün ne olduğu da biliniyor hatta bazı kesimler söylüyor. Ama o çözüme nasıl gidileceğine dair bir söylem yok. Biz çözümlerin ‘nasıl’ını onu konuşuyoruz. Bunu anlatmamız gerekiyor. TAM PARTİ’de bütün çalışmalar çözümlerin nasıl olacağı ve uygulanacağı yönünde yoğunlaşıyor” diye konuştu.