Denktaş'a anjiyo yapıldı, 2 stent takıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Geç saatlerde Burhan Nalbanoğlu Devlet hastanesinde müşahede altına alınan Denktaş’a anjiyo yapıldı, daralan 2 damarına stent takıldı.
Göğüs ağrısı şikayetiyle Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet hastanesinde müşahede altına alınan Denktaş’a gerekli tetkikler yapıldı.
Hastane başhekimi Bülent Dizdarlı’dan alınan bilgiye göre Denktaş’a anjiyo yapıldı ve daralan 2 damarına stent takıldı. Serdar Denktaş’ın durumunun iyi olduğunu belirten Dizdarlı, hastanın 24 saat daha koroner yoğun bakımda tutulacağını, ardından da taburcu edilebileceğini söyledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.