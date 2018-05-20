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Denktaş'a anjiyo yapıldı, 2 stent takıldı

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Denktaş'a anjiyo yapıldı, 2 stent takıldı
Denktaş'a anjiyo yapıldı, 2 stent takıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Geç saatlerde Burhan Nalbanoğlu Devlet hastanesinde müşahede altına alınan Denktaş’a anjiyo yapıldı, daralan 2 damarına stent takıldı.

Göğüs ağrısı şikayetiyle Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet hastanesinde müşahede altına alınan Denktaş’a gerekli tetkikler yapıldı.

Hastane başhekimi Bülent Dizdarlı’dan alınan bilgiye göre Denktaş’a anjiyo yapıldı ve daralan 2 damarına stent takıldı. Serdar Denktaş’ın durumunun iyi olduğunu belirten Dizdarlı, hastanın 24 saat daha koroner yoğun bakımda tutulacağını, ardından da taburcu edilebileceğini söyledi.

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