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Dereboyu'nda CrossFit gösterisi yapılıyor!

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Dereboyu'nda CrossFit gösterisi yapılıyor!
Lefkoşa’da faaliyet gösteren CrossFit Balaban Spor Salonu, Lefkoşa Dereboyu’nda Suitex Samsung mağazasının önünde 29 Nisan 2017 Cumartesi günü 14:30-20:30 saatleri arasında CrossFit tanıtımı ve gösterileri yapılıyor.

Etkinlikte, Balaban antrenörleri ve sporcuları yanısıra Türkiye'den CrossFit ve dövüş sporları sektöründe öncü sporcu girişimci Ertan Balaban, izleyenlere CrossFit hakkında bilgilendirme sunup, antrenman gösterileri yapacaktır.

CROSSFİT NEDİR ?

 Crossfit fonksiyonel hareketlerden oluşan, yüksek yoğunlukta yapılan, antrenmanları sürekli değişen bir antrenman metodudur. CrossFit antrenmanları tek bir bölgeye odaklanmak yerine, birden fazla eklemin ve farklı ana kas gruplarının dahil edildiği fonksiyonel hareketlerle tüm vücudu dengeli çalıştırmayı hedef alır.

CROSSFİT 10 TEMEL FİZİKSEL ÖZELLİĞİN KAZANIMINI HEDEFLER:

Kardiyovasküler dayanıklılık (kalp ve damar yolları sağlığı), iş yapabilme kapasitesi, güç, esneklik, patlayıcı ve çabuk kuvvet, hız, koordinasyon, çeviklik, denge, vücut kontrolü.

CrossFit anternmanları 3 kategoriye ayrılmaktadır. Metabolic Conditioning (Kardiyo hareketleri): Koşma, bisiklet binme,yüzme, kürek çekme, ip atlama. Gymnastics: Barfiks, squat, şınaf, sit-up vs. gibi fonksiyonel hareketler. Weightlifting (Olimpik ağırlık kaldırma hareketleri) Türkçe'de silkme ve koparma; Clean & Jerk ve Snatch gibi hareketler.

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