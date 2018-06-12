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Detay TV'de Taner Ulutaş'ın konuğu Mağusa Başkan adayı Güneş Güneşoğlu

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Detay TV'de Taner Ulutaş'ın konuğu Mağusa Başkan adayı Güneş Güneşoğlu olacak
Detay TV'de Taner Ulutaş'ın konuğu Mağusa Başkan adayı Güneş Güneşoğlu

Detay TV'de Taner Ulutaş'ın konuğu Mağusa Başkan adayı Güneş Güneşoğlu olacak

Program DETAY KIBRIS Facebook hesabı üzerinden Canlı yayın olarak 20 Haziran Çarşamba gün saat 10:00'da Canlı olarak  yayınlanacak.

 

 

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