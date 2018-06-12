Detay TV'de Taner Ulutaş'ın konuğu Mağusa Başkan adayı Güneş Güneşoğlu olacak
Program DETAY KIBRIS Facebook hesabı üzerinden Canlı yayın olarak 20 Haziran Çarşamba gün saat 10:00'da Canlı olarak yayınlanacak.
Detay TV'de Taner Ulutaş'ın konuğu Mağusa Başkan adayı Güneş Güneşoğlu olacak
Program DETAY KIBRIS Facebook hesabı üzerinden Canlı yayın olarak 20 Haziran Çarşamba gün saat 10:00'da Canlı olarak yayınlanacak.
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