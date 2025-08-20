  • BIST 11082.95
DEV-İŞ, hukuki mücadele başlatıyor...

DEV-İŞ, yabancı uyruklu işçilerin maaşlarından barınma ve yiyecek için asgari ücretin yüzde 40’ına kadar kesinti yapılmasına izin veren yasa değişikliğini cuma günü yargıya taşıyacağını açıkladı.
Yasanın, "sadece emekçiyi değil, toplumsal barışı, adaleti ve insan haklarını da tehdit ettiği" görüşünü ifade eden DEV-İŞ yasanın iptali için yargıya başvuracakları cuma günü saat 9.00’da  tüm halkı ve paydaşlarını Lefkoşa Mahkemeler önüne  davet etti.

DEV-İŞ Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, yasa değişikliği  "yabancı emekçiyi hedef alan hak gaspı" olarak nitelendi ve kabul edilemez olduğu belirtildi.

Bahse konu yasa değişikliğinin “emekçilerin onuruna ve insan haklarına doğrudan bir saldırı” olduğu savunulan açıklamada, bu düzenlemenin güvencesiz koşullarda çalışan binlerce yabancı işçiyi daha da yoksullaştıracağı kaydedildi. Açıklamada, “Bu yolla ‘barınma ve yemek sağladık’ denilerek, insanlık onuruna yakışmayan koşullar dayatılacak, temel haklar işverene maliyet azaltma aracı olarak sunulacaktır.” ifadelerine yer verildi.

“Unutulmamalıdır, emekçilerin ırkı, uyruğu, milleti yoktur” denilen açıklamada, alın teriyle geçinen herkesin eşit haklara sahip olması gerektiği belirtildi. Açıklamada, işçiyi barınacak yer ve yiyecek karşılığında ücretinden feragat etmeye zorlamanın emeği değersizleştirmek ve insanlık dışı muameleyi yasallaştırmak anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada; örgütler, sendikalar, siyasi partiler ve halk adaletsizliğe karşı ses yükseltmeye çağrıldı.

 

