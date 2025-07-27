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Dev operasyon: Tarkan Kızıltuğ operasyonu bizzat yönetti, 80 polis görev aldı

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Dev operasyon: Tarkan Kızıltuğ operasyonu bizzat yönetti, 80 polis görev aldı
Dev operasyon: Tarkan Kızıltuğ operasyonu bizzat yönetti, 80 polis görev aldı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Suriçi bölgesinde geniş çaplı huzur operasyonu gerçekleştirdi. Operasyona Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ bizzat liderlik ederken, Adli Şube Amiri Polis Müdür Muavini Erkut Efendi ve CÖŞ Amiri M/MV Mustafa Yönlüer de sahada aktif rol aldı. Toplam 80 polisin katıldığı uygulama, Lefkoşa’da son yılların en büyük denetimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Kahveler, Pansiyonlar, Barlar ve Parklar Didik Didik Arandı

Suriçi’nde kahvehaneler, pansiyonlar, barlar ve parklar tek tek denetlendi. Kimlik kontrolleri ve üst aramalarının yanı sıra, Narkotik ekipleri de dedektör köpeklerle uyuşturucu araması yaptı. Beş ayrı kontrol noktasında araç giriş-çıkışları durdurularak detaylı aramalar gerçekleştirildi.

Drone Destekli Havadan Gözetim

Operasyon süresince bölge, drone ile havadan da takip edilerek güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Denetimlerde birçok suç unsuru tespit edilirken, çeşitli suçlardan aranan şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Halkın Huzuru İçin Operasyonlar Sürecek

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer kapsamlı operasyonların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

 

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