Devlet engellemesin, biz yapalım: Tüfekçi Group’tan Girne Dağ Yolu için gönüllü çağrı

Girne Dağ Yolu’ndaki trafik kazaları ve altyapı sorunlarına çözüm için Tüfekçi Group, yolu yapmaya gönüllü olduğunu açıkladı.

Girne Dağ Yolu’ndaki trafik kazalarının artması ve altyapı sorunlarının uzun süredir çözülememesi, özel sektör temsilcilerini harekete geçirdi. Tüfekçi Group Direktörü Hüseyin Tüfekçi, hem devlete hem de kamuoyuna seslenerek, “Yeter ki önümüzü açsınlar, bu yolu biz yaparız” dedi.

Uzun yıllardır kamu gündeminde yer alan Girne Dağ Yolu, virajlı yapısı, dar geçitleri ve aydınlatma eksikliği nedeniyle büyük bir güvenlik sorunu yaratmaya devam ediyor. Özellikle kış aylarında artan trafik kazaları ve can kayıpları, bölge halkı üzerinde ciddi bir endişe yaratıyor.

Bu kronik soruna çözüm üretmek isteyen iş insanı Hüseyin Tüfekçi, dikkat çekici bir çıkış yaptı. Sosyal medya üzerinden de destek gören açıklamasında Tüfekçi, devletin ve ilgili kurumların gerekli izinleri vermesi halinde, bu yolun yapımını gönüllü olarak üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

“İMKAN VERİLSİN, BÜROKRASİ ENGEL OLMASIN”

“Ben ve arkadaşlarım bu yolu gönüllü olarak yapmaya talibiz” diyen Hüseyin Tüfekçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Girne Dağ Yolu artık ölüm yolu haline geldi. Her gün bu yoldan geçmek zorunda olan insanlar ölüm korkusuyla yaşıyor. Bu artık sadece bir ulaşım sorunu değil, vicdani bir sorumluluktur. Grup olarak teknik bilgiye, ekipmana ve çözüm üretme kapasitesine sahibiz. Yeter ki devletin bürokrasisi önümüzü kesmesin, gerekli izinleri versin. Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız.”

“YETER Kİ YÖNLENDİRSİNLER, BİRLİKTE BAŞARIRIZ”

Yolun yapılabilmesi için sadece siyasi irade ve kamu yönlendirmesine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Tüfekçi, “Bize arazileri açsınlar, projelendirme için destek versinler, biz elimizdeki tüm imkanlarla bu işi üstlenmeye varız. Özel sektör ile devlet iş birliğiyle bu gibi sorunları çok daha hızlı ve verimli şekilde çözebiliriz” dedi.

BÖLGE HALKINDAN DESTEK, GÖZLER YETKİLİLERDE

Tüfekçi’nin çağrısı sosyal medyada da geniş yankı buldu. Özellikle Girne ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar, yıllardır çözülemeyen yol sorunu karşısında özel sektörün inisiyatif almasını takdirle karşıladı. Birçok yurttaş, “Devlet yapamıyorsa, yapanı engellemesin” çağrısıyla Tüfekçi Group’un girişimini destekledi.

UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE

Girne Dağ Yolu, Lefkoşa-Girne arasında seyahat eden binlerce kişi için tek alternatif olmayı sürdürüyor. Ancak yolun dar ve virajlı yapısı, uyarı levhalarının yetersizliği ve altyapı eksiklikleri nedeniyle sık sık kazalara sahne oluyor. Pek çok sivil toplum kuruluşu ve vatandaş, yıllardır bu yolun iyileştirilmesi için çağrıda bulunuyor ancak kalıcı bir çözüm üretilebilmiş değil.

ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ BÜYÜYOR

Kuzey Kıbrıs’ta son yıllarda özel sektör temsilcileri, yalnızca ekonomik değil, toplumsal sorumluluk açısından da daha aktif bir rol üstlenmeye başladı. Hüseyin Tüfekçi’nin bu çıkışı da, altyapı sorunlarında özel sektör-devlet iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Şimdi gözler, Tüfekçi’nin bu çağrısına devletin ve ilgili bakanlıkların nasıl bir yanıt vereceğine çevrildi.