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Devlet hastanesinin diş hekimliği taşınıyor mu?

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Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, devlet hastanesinin diş hekimliğindeki doktor, hemşire ve personelin özel bir üniversiteye taşınacağıyla ilgili duyumlar aldığını belirterek buna sert tepki gösterdi.
Devlet hastanesinin diş hekimliği taşınıyor mu?

Sağlık eski Bakanı Dr. Fliz Besim'in yaptığı açıklama aşağıda;

Bugün güne yepyeni bir haberle uyandık.
Sağlık Bakanlığı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastane’sindeki Diş Hekimliği birimi hekimleri hemşireleri ve diğer personeli ile birlikte açılacak olan özel bir üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesine taşıyormuş. ￼ Bunun için bakanlar kurulundan beş yıllık bir protokol geçirilmiş. Bu üniversitenin YÖK ve YÖDAK’tan izin alabilmesi için hastaya ihtiyaç varmış.
Peki ben Sağlık Bakanlığına ve hükümete soruyorum.
1-Halen bu minicik ülkede 7 tane Diş Hekimliği Fakültesine izin verilmişken 8’ye ihtiyaç var mıdır? Ülke üniversiteler çöplüğüne dönmüşken ve üniversite eğitiminde niteliği artırmaya çalışmamız gerekirken hele de sağlık gibi hassas bir konuda; çare olarak halkın kurumlarını üniversitelere taşımaya mı karar verdiniz?
2- Sağlık Bakanlığı bunu yaparken kime sordu?Yani Sağlık Bakanlığı veya hükümet istediği zaman kurumlarını taşıma veya devretme yetkisinde midir?
3- Devletin doktorları ve hemşireleri bir sabah uyanıp özel bir üniversitenin idaresine girdiklerini öğrenmeden önce haberdar olmaları gerekmez midir?
4- Bu üniversite ile imzalanan protokolün detayları nedir? Devletin personelini ve malzemelerini kullanırken hastalar nasıl bir ücretlendirmeye tabi olacak veya devlet bu üniversiteye kaç para ödeyecek?
Sorulacak onlarca soru var. Böyle bir uygulama bana göre önümüzdeki günlerde ciddi sıkıntılara zemin hazırlayacak ve elimizde kalan yegane devlet hastanemizi de özelleştirmenin eşiğine getirecektir. Sağlık bakanlığı bina yapamıyor diye böylesine riskli ve sonu belli olmayan maceralara atılamaz. Devlet kurumlarını, hastaneleri devletin kaynaklarını özel işletmelere devredemez.
Umarım bu haber doğru değildir.

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