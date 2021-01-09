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Devlet Kripto Paraya El Attı

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Geleceğin en önemli finans araçları arasında gösterilen kripto para ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ardından Ticaret Bakanlığı da çalışmalara başladı.
Devlet Kripto Paraya El Attı

 

Dünya finans piyasalarını sallayan kripto paralarda her gün yeni bir rekor kırılıyor. En büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 7 günde yüzde 42 değer kazanarak 41 bin doları aştı. Bitcoin, ulaştığı 770 milyar dolarlık piyasa hacmi ile pek çok şirketten daha değerli hale geldi. Kripto para piyasası da 1.1 trilyon seviyesini aşarak, devasa bir büyüklüğe ulaştı. Dijital para piyasası, blockchain (blok zincir) denilen teknoloji üzerinden işlem görüyor. Bu teknolojiye çok sayıda ülkenin yanı sıra Türkiye de yatırım yapmaya başladı.  Ticaret Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile “Blokzincirin Yıldızları Aranıyor” başlığı ile bu alanda çalışmalara başladığını açıkladı. Kısa süre önce de Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021'de dijital para çalışmasını başlatacaklarını duyurmuş, proje için uzmanlar işe alınmıştı.

TÜRKİYE ÖNCÜ ÜLKE

Blok zincir sektör temsilcileri ise Türkiye'nin bu alanda dünyada söz sahibi olabileceğini belirttiler. Birçok firmanın yaptığı araştırmalarda Türkiye'nin kripto parayı benimsemesinin çok sayıda ülkeyi geride bıraktığını gösterdiğini söyleyen Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Ülkemizde regülasyonun hazırlanmasıyla birlikte sahip olduğumuz teknolojik altyapı ile birçok ülkeye bu konuda öncülük edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

UÇSUZ BUCAKSIZ POTANSIYEL

Kripto paralara ABD'den Çin'e kadar pek çok ülkenin yatırım yaptığını belirten Kemal Cenk Erdem, blok zincirin uçsuz bucaksız bir potansiyeli olduğunu kaydetti. Erdem, “Kripto para sadece bu teknolojinin bir kullanım çeşidi ama potansiyelini şimdiden çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Örneğin bir futbolcu, gol attıkça ya da iyi bir transfer gerçekleştiğinde artacak, sakatlığında düşecek bir token çıkartabilir” dedi.

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