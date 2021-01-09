Devlet Kripto Paraya El Attı

TÜRKİYE ÖNCÜ ÜLKE
Blok zincir sektör temsilcileri ise Türkiye'nin bu alanda dünyada söz sahibi olabileceğini belirttiler. Birçok firmanın yaptığı araştırmalarda Türkiye'nin kripto parayı benimsemesinin çok sayıda ülkeyi geride bıraktığını gösterdiğini söyleyen Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Ülkemizde regülasyonun hazırlanmasıyla birlikte sahip olduğumuz teknolojik altyapı ile birçok ülkeye bu konuda öncülük edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.
UÇSUZ BUCAKSIZ POTANSIYEL
Kripto paralara ABD'den Çin'e kadar pek çok ülkenin yatırım yaptığını belirten Kemal Cenk Erdem, blok zincirin uçsuz bucaksız bir potansiyeli olduğunu kaydetti. Erdem, “Kripto para sadece bu teknolojinin bir kullanım çeşidi ama potansiyelini şimdiden çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Örneğin bir futbolcu, gol attıkça ya da iyi bir transfer gerçekleştiğinde artacak, sakatlığında düşecek bir token çıkartabilir” dedi.
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