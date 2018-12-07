Devlet Üretme Çiftlikleri’nden kasaplık hayvan satışı

Kasaplık hayvan satışı yapacağını açıklayan Devlet Üretme Çiftlikleri, çarşamba günü saat 11.00’e kadar teklif kabul edeceğini duyurdu.



Canlı ağırlık üzerinden satılacak 10 baş tosun, 20 baş inek ve 40 baş erkek oğlak için tekliflerin Şht. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.



Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği satışlarda ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı kaydedildi.



Konuyla ilgili Devlet Üretme Çiftliklerinden yapılan açıklamaya göre kasaplık satışına sunulan inekler Çömlekçi Çiftliği’nde, tosun ve oğlaklar ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’nde görülebilir.



İhaleyi kazananların en geç 21 Aralık mesai bitimine kadar hayvanları almak zorunda olduğu kaydedilen açıklamada bu tarihe kadar hayvanların alınmaması durumunda, ihale kararının iptal edileceği belirtildi.