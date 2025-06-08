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Devrim Barçın: Deprem vergilerini yediler, çocuklarımızı konteyner sınıflara mahkum ettiler

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Devrim Barçın: Deprem vergilerini yediler, çocuklarımızı konteyner sınıflara mahkum ettiler
Devrim Barçın: Deprem vergilerini yediler, çocuklarımızı konteyner sınıflara mahkum ettiler

CTP Milletvekili Devrim Barçın, eğitim ve sağlık harcamalarındaki enflasyonun genel oranın neredeyse iki katı olduğunu belirterek hükümeti eleştirdi.

Barçın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yıllık enflasyonun %39.88 olmasına karşın eğitim ve sağlık ana gruplarındaki yıllık enflasyon neredeyse bunun iki katı. Sadece bu veri bile kamusal eğitim ve kamusal sağlık hizmetlerinin toplum için ne kadar büyük öneme sahip olduğunu bize göstermektedir.

Bu alanlardaki kamusal hizmetlerin geliştirilmesine yönelik hükümetin bir politikası var mı diye sormuyorum bile çünkü böyle bir dertleri olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

Topladıkları Deprem Vergileri ile okulları tamir edeceklerine parayı yiyip, öğrencilerimizi konteyner sınıflara mahkum edenlerden az kaldı bu halk hesabını soracaktır.”

 

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